"Мы", "я" и "земля" – слова, которые чаще всего использовали в Раде лидеры фракций и групп. Инфографика

Большинство лидеров депутатских фракций и групп в Раде чаще всего используют слово "мы". Их выступления в парламенте на протяжении пятой сессии со 2 февраля проанализировало "Слово і діло". "Мы" – любимое слово сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Ирины Геращенко (использовала 187 раз), главы фракции "Голос" Ярослава Железняка (115 раз), сопредседателей группы "За майбутнє" Виктора Бондаря (59) и Тараса Батенко (286), а также сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (26). Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе 15 выступлений в Раде чаще всего говорил слово "я" (девять), а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – "земля" (260). 16 июля глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание пятой сессии.
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