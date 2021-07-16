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"Мы", "я" и "земля" – слова, которые чаще всего использовали в Раде лидеры фракций и групп. Инфографика

 
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Большинство лидеров депутатских фракций и групп в Раде чаще всего используют слово "мы". Их выступления в парламенте на протяжении пятой сессии со 2 февраля проанализировало "Слово і діло". "Мы" – любимое слово сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Ирины Геращенко (использовала 187 раз), главы фракции "Голос" Ярослава Железняка (115 раз), сопредседателей группы "За майбутнє" Виктора Бондаря (59) и Тараса Батенко (286), а также сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (26). Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе 15 выступлений в Раде чаще всего говорил слово "я" (девять), а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – "земля" (260). 16 июля глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание пятой сессии.
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Ирина Геращенко, депутаты, Юрий Бойко, парламент, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Давид Арахамия, заседание, Ярослав Железняк
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