Рада во вторник соберется на внеочередную сессию

На сессии будут вынесены "постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов", отметил нардеп.

"Эти постановления планируют провалить, поэтому не важно, сколько депутатов соберется в зале. Вот такие чудеса "зеленого парламентаризма", – написал Гончаренко.

Речь идет о постановлениях об отмене голосов, в частности за законопроект №5068, он предусматривает очистку Высшего совета правосудия, рассказал LB.ua нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Снятие блокировки постановлений по судебной реформе, "Укроборонпрому". Ничего содержательного быть не может, народ разъезжается", – сказал в комментарии изданию собеседник из партии "Слуга народа".

Отмечается, что пока постановления об отмене голосований не будут рассмотрены, документы не может подписать ни глава Верховной Рады, ни президент.

Внеочередное заседание Рады запланировано на 20 июля.