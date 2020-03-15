Обнародован полный перечень пунктов пропуска на границе, которые Украина закрывает из-за коронавируса. Инфографика
94 пограничных пункта пропуска в Украине временно закрыты в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Как отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения. Учитывая возможное увеличение пассажиро-транспортного потока в оставшихся пунктах пропуска, Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов. Решение о закрытии ряда пунктов пропуска Кабмин принял 13 марта, на следующий день было принято решение о прекращении автомобильного и железнодорожного пассажирского сообщения.
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На заседании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проанализировать запасы средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности, а также разработать коммуникационный план на случай роста количества инфицированных в стране.→
Коронавирус SARS-CoV-2 не знает границ, поэтому ни одной стране не стоит рассчитывать, что ее граждане не подвергнутся инфекции, отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.→
Ряд пунктов пропуска на украинской границе приостановит работу из-за вспышки коронавируса, однако граница останется открытой для украинцев, находящихся сейчас за рубежом, постановил Кабинет Министров.→
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