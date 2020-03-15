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Обнародован полный перечень пунктов пропуска на границе, которые Украина закрывает из-за коронавируса. Инфографика

94 пограничных пункта пропуска в Украине временно закрыты в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Как отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения. Учитывая возможное увеличение пассажиро-транспортного потока в оставшихся пунктах пропуска, Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов. Решение о закрытии ряда пунктов пропуска Кабмин принял 13 марта, на следующий день было принято решение о прекращении автомобильного и железнодорожного пассажирского сообщения.
 
| Вчера 12.09 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
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Инфографика: Державна прикордонна служба України / Facebook
Инфографика: Державна прикордонна служба України / Facebook
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Теги: граница, Госпогранслужба, Сергей Дейнеко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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