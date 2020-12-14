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Правила карантина в Украине с 19 декабря. Инфографика

Кабинет Министров Украины опубликовал 14 декабря инфографику с перечислением всех карантинных ограничений, которые будут действовать на территории страны, начиная с 00.00 субботы, 19 декабря. Часть ограничений не изменились, а некоторые из них ужесточились. В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 тыс. случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, более 500 тыс. выздоровели.
 
| Сегодня 18.36 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Кабинет Министров, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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