Правила карантина в Украине с 19 декабря. Инфографика
Кабинет Министров Украины опубликовал 14 декабря инфографику с перечислением всех карантинных ограничений, которые будут действовать на территории страны, начиная с 00.00 субботы, 19 декабря. Часть ограничений не изменились, а некоторые из них ужесточились. В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 тыс. случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, более 500 тыс. выздоровели.
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