С 11 июля в Украине запрещено курить в общественных местах IQOS, кальяны, электронные сигареты. Инфографика

11 июля в Украине вступили в силу нормы закона 1978-IX об охране здоровья населения от вредного влияния табака, которые предполагают запрет на курение в публичных местах табачных изделий для нагревания, кальянов, электронных сигарет и других изделий. Инфографику, на какие помещения распространяется запрет, разместил Центр общественного здоровья "Жизнь". Сам закон был принят 16 декабря 2021 года.
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