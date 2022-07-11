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С 11 июля в Украине запрещено курить в общественных местах IQOS, кальяны, электронные сигареты. Инфографика

 
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11 июля в Украине вступили в силу нормы закона 1978-IX об охране здоровья населения от вредного влияния табака, которые предполагают запрет на курение в публичных местах табачных изделий для нагревания, кальянов, электронных сигарет и других изделий. Инфографику, на какие помещения распространяется запрет, разместил Центр общественного здоровья "Жизнь". Сам закон был принят 16 декабря 2021 года.
Юрий Зиненко
редактор, журналист
Теги: здоровье, запрет, курение, закон, сигареты, население, здравоохранение
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