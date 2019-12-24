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Кабмин инициирует запрет курения электронных сигарет в общественных местах – Гончарук

Правительство инициировало изменения в законодательство, упорядочивающие обращение электронных сигарет в Украине, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Кабмин выступает за запрет курения электронных сигарет в общественных местах, так как украинцы должны быть защищены "от вредного воздействия табака".

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Гончарук: Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе
Гончарук: Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины инициирует изменения в законодательство, согласно которым электронные сигареты приравняют к табачным изделиям, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет в Украине. Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", – написал Гончарук.

Он добавил, что "здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака".

"Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", – отметил премьер.

Министерство здравоохранения Украины летом 2019 года публиковало проект закона, который значительно усиливает борьбу с курением и приближает законодательство к нормам Европейского союза.

Теги: Украина, Кабинет Министров, табачные изделия, сигареты, Алексей Гончарук
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