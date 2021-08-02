За пять месяцев 2021 года украинские экспортеры получили доступ к девяти новым рынкам. Инфографика

В январе – мае 2021 года украинские экспортеры получили доступ к девяти новым рынкам сбыта. Украина будет поставлять продукцию в Малави, Ботсвану, Папуа – Новую Гвинею, Французскую Гвиану, островное государство Сен-Мартен, Гренаду, Лесото, Джерси и на Каймановы острова. Инфографику опубликовала 2 августа пресс-служба Министерства экономики в Facebook.
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