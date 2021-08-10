Аптечка в отпуск: что взять с собой в путешествие

Препараты в дорожную аптечку нужно брать в их оригинальной упаковке Фото: depositphotos.com

Адсорбирующие

Это может быть активированный уголь или аналогичные сорбенты. Такие средства помогут при отравлении. Если эта неприятность случится, важно промыть желудок: выпить около литра воды и вызвать рвоту. После этого принять адсорбирующий препарат.

Улучшающие пищеварение и средства от диареи

Эти средства могут стать незаменимыми при переедании или резкой смене рациона, алкогольной интоксикации. Особенно важно такие средства не забыть, если вы едете в экзотическую страну со специфической кухней. Организм может быть не готов переварить незнакомую пищу.

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Обезболивающие

Берите с собой препараты, которые уже помогали вам при головной, зубной или мышечной боли. Лучше выбрать средства с наиболее понятным и проверенным временем составом.

Жаропонижающие

Обязательно возьмите таблетки, сбивающие температуру. Акклиматизация, смена часовых поясов или инфекционные заболевания могут вызвать жар.

Антигистаминные

Если вы аллергик, берите привычные для вас препараты. В случае, если предстоит поездка в экзотическую страну, посоветуйтесь с семейным врачом, достаточно ли будет эффекта от средства, используемого ранее. Узнайте, с какими возможными аллергенами вам предстоит столкнуться. Исходя из этого, выберите со специалистом лучший вариант защиты.

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Для первой помощи при травмах необходимо иметь с собой бинты, перекись водорода, йод или зеленку, а также мазь для заживления ран.

Если вы принимаете какие-то средства, содержащие сильный обезболивающий или наркотический компонент, узнайте заранее, можно ли его ввозить в конкретную страну, и нужно ли декларировать. Возможно, понадобится рецепт и заключение врача, которые необходимо получить заранее. Если вы хотите взять лекарства в самолет, нужно помнить, что объем емкости для жидкости не должен превышать 100 мл.

Берите в аптечку препараты в их оригинальной упаковке, с инструкцией, чтобы в случае досмотра не возникало лишних вопросов.