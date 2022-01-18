Что сделать сразу после купания в проруби, чтобы не заболеть

Считается, что вода в этот день освящена и такое купание поможет укрепить здоровье на весь год. Решившимся искупаться в ледяной воде необходимо помнить, как обезопасить себя от простуд и воспалений.

Прежде всего необходимо реально оценить состояние своего здоровья. Если у вас есть заболевания суставов и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы или вы недавно прошли лечение антибиотиками – нужно вообще отказаться от затеи окунаться в прорубь. И даже если самочувствие хорошее, предварительно стоит посоветоваться с семейным врачом.

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К месту погружения в воду необходимо взять с собой сухие теплые вещи: белье, носки, полотенце. Как только вышли из воды, нужно незамедлительно вытереть тело насухо и растереть его полотенцем. Таким образом вы сделаете легкий массаж, не дающий поверхности кожи мгновенно замерзнуть и обветриться.

Нужно снять мокрый купальник или сорочку. Ни в коем случае нельзя надевать одежду поверх. Следует надеть сухое белье из натуральной ткани и теплую одежду. Важно как можно быстрее надеть теплые носки и обуться, чтобы не дать ногам замерзнуть. И незамедлительно отправляйтесь в теплое помещение. Можно сделать небольшую разминку, чтобы поддержать тепловой баланс.

Фото: depositphotos.com

Чтобы скорее согреться изнутри, нужно выпить горячий напиток. Это могут быть черный чай с лимоном, травяной или ягодный настой, теплое молоко с медом или какао. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Он только имитирует быстрое согревание, но на самом деле ускоряет переохлаждение. Купание в холодной воде приводит к сужению сосудов. Алкоголь быстро, но ненадолго их расширяет. Это является стрессом для организма и может вызвать сердечный приступ или инсульт.