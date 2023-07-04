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Эксперты рассказали, какие основные ошибки предприниматели и организации допускают при работе с грантами

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По словам Уракина, в 2022 году международная помощь Украине составила более $32 млрд, в том числе $18 млрд пришлось на грантовую поддержку
По словам Уракина, в 2022 году международная помощь Украине составила более $32 млрд, в том числе $18 млрд пришлось на грантовую поддержку
Фото: depositphotos.com

Обращаясь к грантовым программам за финансовой поддержкой для реализации проектов, многие соискатели совершают ряд типичных ошибок, которые приводят к отказам. О том, как их избежать, 30 июня в новом YouTube-выпуске киевского аналитического центра "Клуб экспертов" рассказали учредительница компании "Грантера", эксперт по реализации грантовых проектов Ольга Шаверина и основатель "Клуба экспертов" Максим Уракин.

Ошибка №1

Первая ошибка – недоверие к грантовым инструментам. Некоторые предприниматели не осознают возможностей, которые предоставляют гранты, и упускают шанс получить финансирование для своих проектов.

Отсутствие информации о грантовых программах и недостаток знаний о процедурах могут стать причиной упущенных возможностей.

Ошибка №2

Отрицание факта, что бизнес является частью общества. Многие предприниматели забывают, что грантовые программы, как правило, нацелены на решение социальных проблем или поддержку определенных общественных инициатив. Подчеркивание социальной значимости своего проекта может помочь в привлечении внимания грантодателей.

Ошибка №3

Пренебрежительное отношение к процедурам. Правильное оформление документов и соблюдение всех требований грантовой программы являются ключевыми моментами для успешной подачи проекта. Небрежность в этом вопросе может стать причиной отклонения заявки.

Ошибка №4

Недооценка стоимости подготовки. Некоторые предприниматели недооценивают объем работы, необходимый для подготовки качественной заявки. Разработка детального бюджета, составление плана проекта, анализ рынка и конкурентов – все это требует тщательной подготовки и исследования.

Отсутствие подробного плана и неполное представление о необходимых ресурсах могут привести к неудачной реализации проекта.

Ошибка №5

Непонимание партнерства и выбора консультанта. Работа в партнерстве с другими организациями или консультантами может значительно улучшить шансы на успешную реализацию грантового проекта. Однако некорректный выбор партнеров или непонимание их роли и вклада в проект могут привести к конфликтам и неэффективной работе.

Критерии выбора партнеров и консультантов должны быть четко определены и соответствовать целям и потребностям проекта.

Статистика грантовой помощи Украине в 2022-м и 2023 годах

По словам Уракина, в 2022 году международная помощь Украине составила более $32 млрд, в том числе $18 млрд пришлось на грантовую поддержку.

"В текущем году Украина получила уже около $19 млрд помощи, из них $11 млрд в январе – марте, из которых $3,7 млрд поступили в форме грантов. Поэтому грантовая помощь, в том числе под отдельные проекты, крайне важна для нашей экономики в текущих условиях",   подчеркнул Уракин.

ВИДЕО
Видео: Клуб экспертов / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: статистика, конкурс, предприниматели, документы, гранты, финансирование
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