Ветеран Чепижко рассказал, как получил грант от Украинского ветеранского фонда на развитие бизнеса

Свой бизнес он основал по возвращении в Киев из зоны АТО – открыл сервис доставки Veterano Pizza. Полномасштабное вторжение России в Украину заставило ветерана оставить дело, но после освобождения Киевской области он снова вернулся к работе. Получить необходимое финансирование удалось благодаря победе в конкурсной программе "Варто 2.0". Как ветеран после службы начал готовить и доставлять пиццу, почему во второй раз пошел воевать против россиян, как ему удалось наладить бизнес после перерыва, Чепижко рассказал в интервью изданию "ГОРДОН". Данная публикация подготовлена при участии Украинского ветеранского фонда.

С 2016 года я начал работать в Veterano Pizza, а потом возникла идея работать самостоятельно

– Вы по специальности журналист и много лет работали в этой сфере. Как случилось, что вы оказались в Вооруженных силах Украины?

– В мае 2015 года пошел добровольцем и вступил в ряды 54-й отдельной механизированной бригады. Был заместителем командира батареи гаубичного самоходного дивизиона, исполнял обязанности командира. Мы были на первой линии в Попасной (в Луганской области) три месяца. Тогда у нас техники соответствующего профиля (гаубиц) еще не было. Потом, после слаживания на полигонах, после обучения, мы получили технику и вторая ротация уже была именно как артиллеристов.

Летом 2016-го вернулся из зоны АТО. Надо было решать, как дальше жить. Я не знал, что делать: идти снова в журналистику или что-нибудь другое попробовать. Честно говоря, это было как перерождение, поэтому возвращаться в старую жизнь мне не хотелось, нужно было что-то новое.

Тогда я всерьез заинтересовался делом, которым увлекался еще в детстве, – приготовлением еды. Тем более что был реальный пример. В отпуске я познакомился с проектом Veterano Pizza. Я посетил заведение, предварительно познакомился, пообщался. И после увольнения из рядов ВСУ просто решил: а почему бы не попробовать? И пошел работать в Veterano Pizza – соединил свое хобби с работой в интересном проекте с такими же людьми, как я, – военными.

Veterano Pizza интересна тем, что аккумулирует в себе таких же ребят, имеющих боевой опыт. Создается комьюнити, куда ты можешь прийти и ты не будешь чужим, тебя поймут. Это и поддержка, и общение.

С 2016 года я начал работать в Veterano Pizza, а потом возникла идея работать самостоятельно по франшизе. Леонид Остальцев – основатель Veterano Pizza – предложил открывать свое дело, расширяться. Мы подхватили эту идею и запустили в Киеве первое отделение Veterano Pizza на доставку. Наладить процесс работы было непросто, были ошибки, технические сложности, но впоследствии команда, как говорится, "набила руку" и сейчас процесс уже отлажен.

Мой дом россияне не обокрали. В то время у меня в Стоянке стояли мопеды, на которых курьеры доставляли нашу пиццу, потому что никто не ожидал столь широкого вторжения

– Как человек с военным опытом вы чувствовали, что может что-то случиться, что Россия снова нападет?

– Ощущение того, что что-то должно произойти, было. Непонятно было, когда именно. Мы готовились. Предварительно продумывали, как все организовать на случай, если мне придется уйти в армию. Нужно было понимать: кто-то должен зарегистрировать себя как физлицо-предприниматель, перевести счета, терминалы, то есть сделать так, чтобы заведение могло работать автономно, без моего участия. Мы планировали так поступить, но не успели.

– Как для вас началось полномасштабное вторжение россиян?

– В те дни мы вместе с друзьями находились на западе Украины с рабочей поездкой. 24 февраля в 5.00 нам стали звонить со словами "началось". Мы очень быстро собрались и решили возвращаться в Киев. Это было максимально сложно – был полный хаос на дорогах, с поездами. Все ехали из Киева, а мы, наоборот, пытались вернуться.

В то время я жил в Киевской области – в Стоянке, которая граничит с Бучей, Ирпенем. Семья коллеги, который был со мной, находилась в Буче. Мы должны были добраться туда. 25 февраля были в Киеве на вокзале и пытались доехать до Бучи, это было уже при таких критических обстоятельствах, когда там… ну вы поняли, было очень напряженно.

Коллега эвакуировал свою семью. Я пытался попасть в свой дом, но у меня не получилось, и я фактически до деоккупации остался с тем, с чем вышел из поезда: минимум вещей, минимум документов. А в доме я вообще не понимал, осталось ли что-то.

Потребовалось несколько дней, чтобы позаботиться об эвакуации семьи. И после этого я вернулся к защите страны. Пошел в пункт записи в ТрО. Меня записали, и с того дня я стал командиром 13-й роты 207-го отдельного батальона ТрО. Полтора месяца находился в батальоне. Мы держали оборону столицы. Когда враг начал убегать, появилось понимание, что нужно постепенно помогать восстанавливать жизнь в Киеве.

– Что вы увидели, когда смогли вернуться в свой дом в Стоянке?

– Первое, что увидел, – это разбитое село, сгоревшие АЗС, ангары, магазины. Мой дом находится очень близко к дороге, и было видно, что прилеты приходились прямо перед входом во двор. Дом чудом уцелел, правда, окна были полностью выбиты.

Еще большим удивлением для меня было то, что мой дом россияне не обокрали. Возможно, они его обошли или просто не дошли буквально метров 100. В то время у меня дома в Стоянке стояли мопеды, на которых курьеры доставляли нашу пиццу. Весь этот парк стоял во дворе, даже с ключами в замках зажигания и документами под сиденьями, потому что никто не ожидал столь широкого вторжения. Но каким-то чудом нас обошло это, мародеры не зашли.

Чепижко: Veterano Pizza интересна тем, что аккумулирует таких же ребят, имеющих боевой опыт. Фото предоставлено Украинским ветеранским фондом

– Когда и как вы начали восстанавливать свой бизнес?

– В апреле в Киеве почти ничего не работало, а в работавших магазинах на полках было мало товаров. Киев, условно говоря, в то время был "полуживой". Я понял, что нужно поддерживать военных, полицейских, медиков. Мы с оставшимся коллективом собрались и приняли решение запускать пиццерию, но как волонтеры – чтобы кормить ребят на блокпостах, патрульную полицию.

Начали именно с этого. О заработке речи не шло. Средства, еще немного остававшиеся на балансе, мы потратили на продукты, часть продуктов нам привезли бесплатно. Мы стали производить нашу продукцию и раздавать тем, кому это было нужно. Наша команда продолжала это делать, пока в Киеве не стабилизировалась ситуация.

Жизнь в столице шаг за шагом восстанавливалась, возвращались люди, открывались магазины, заведения. Бизнес работал, но ему нужно было "второе дыхание". Еще в начале работы нашего проекта в 2018 году у нас не было достаточного капитала для полноценного открытия пиццерии. Мы, условно, собрали денег среди друзей на закупку оборудования, но удалось приобрести не новое, а уже использованное. Оно работало, но уже тогда было устаревшее. И с каждым годом на нем становилось все труднее работать: оборудование постоянно нуждалось в ремонте, уходе, модернизации. Это усложняет процесс, потому что, во-первых, на ремонт уходят средства, а во-вторых, сам процесс изготовления продукции становится более сложным и длинным. Нужно было что-то делать для развития.

– Как вы нашли решение этой задачи?

– От боевого побратима, ветерана Сергея Свириденко, узнал о конкурсной программе "Варто 2.0" от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Сергей был моим подчиненным еще в 2015 году, и я с ним до сих пор общаюсь. Он мне и рассказал о конкурсе, об этих возможностях. Казак (позывной Свириденко) поделился своим опытом, как с помощью Украинского ветеранского фонда он перевез свою козью ферму с Донбасса на Волынь и получил финансирование на развитие собственного дела. Его бизнес действительно работает. И я решил попробовать тоже – это действительно хорошая возможность для развития.

Мы предварительно просчитали, оценили свои проблемные позиции, и сумма получилась в 705 тыс. грн. Очень обрадовались, когда узнали, что победили и получим финансирование. Теперь поэтапно будем менять оборудование. Начинаем с печи, потому что это как двигатель в автомобиле. Есть видение развития.

Жизнь – это движение, поэтому останавливаться не имеем права. Тем более что для бизнеса простои и застои – это автоматически смерть. Так что я заменяю оборудование. Устаревшее вывезу на площадку, где его немного подрихтуют, и это будет запасным оборудованием для предстоящего открытия новых заведений. В мечтах и планах – расширение зоны доставки, новые заведения. А это в свою очередь новые рабочие места, которые сейчас являются необходимостью, особенно для защитников, возвращающихся с фронта. Тем самым мы помогаем государству, ведь чем больше бизнес работает, создает новые рабочие места, тем больше налогов поступает в бюджет. Страна должна жить, работать даже в условиях военного положения.