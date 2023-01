Фильму "Титаник" исполнилось 25 лет. Интересные факты о культовой картине

ВИДЕО

Съемки под водой были реальными

Идея снять фильм о затонувшем в 1912 году лайнере "Титаник" появилась у Кэмерона после знакомства с руководителем команды, обнаружившей обломки корабля, Робертом Баллардом.

Суммарно режиссер провел на "Титанике" больше времени, чем пассажиры судна, а именно – около 17 часов. Во время погружений Кэмерон производил съемку, кадры которой вошли в фильм.

Уинслетт дважды пострадала на съемках

Во время съемок сцены, когда после крушения "Титаника" герои Уинслетт и Ди Каприо – Джек и Роуз – оказались в воде, актриса получила переохлаждение.

В сцене, когда Джек и Роуз убегали по коридору "Титаника" от заполняющей лайнер воды, пальто Уинслет зацепилось за ограждение. Актриса споткнулась и действительно чуть было не захлебнулась водой.



Декорации повторяли реальную обстановку "Титаника"

Компании White Star Line воссоздала обстановку, которая была на "Титанике" в 1912 году. Обои и декор соответствовали полностью старинным. В ленте использовали ковры британской марки BMK-Stoddard, которыми были застелены полы настоящего корабля. Фирма специально для фильма создала ковры с рисунками, которые использовали для интерьеров "Титаника".

Знаменитая песня My Heart Will Go On могла не прозвучать в фильме

Кэмерон не хотел использовать какую-либо поп-песню в качестве саундтрека для своего фильма. Но продюсер Джеймс Хорнер дал послушать Кэмерону композицию My Heart Will Go On в исполнении канадской певицы Селин Дион. После прослушивания Кэмерон без раздумий включил ее в фильм.

В репликах героев использовались цитаты выживших пассажиров "Титаника"

Кэмерон изучал воспоминания очевидцев трагедии. Самые яркие фразы он использовал в репликах героев своего фильма.

Когда Роуз решила прыгнуть в океан с корабля, Джек рассказал ей, как во время рыбалки упал в покрытую льдом воду, и помнит, как тысяча ножей пронзили все его тело. Это цитата из воспоминаний второго офицера Чарльза Гербера Лайтоллера, рассказавшего, что он почувствовал, попав под холодную воду.