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Как пережить День святого Валентина, если вы без пары

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В День святого Валентина некоторые люди остаются в одиночестве
В День святого Валентина некоторые люди остаются в одиночестве
Фото: depositphotos.com

14 февраля отмечается День святого Валентина – праздник влюбленных. Для людей, не состоящих в отношениях, этот день может принести особо острое ощущение одиночества. Но и в том случае, если вы пока не встретили спутника жизни, можно прожить День святого Валентина комфортно и даже приятно.

В обществе существуют стереотипы, что одинокие люди несчастны и ущербны. Важно иметь свое личное мнение по этому поводу. Если вам комфортно одному, не нужно стыдиться этого, опираясь на мнение большинства. Важно помнить, что ваша жизнь – ваш выбор.

Если же вы мечтаете о романтических отношениях, но они пока не складываются и День святого Валентина – раздражитель, который заставляет вас рефлексировать и страдать, нужно попытаться поменять свое отношение к этому празднику.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во-первых, нужно осознать, что это всего лишь еще одно число календаря, а сердечки и Купидоны, которыми принято украшать помещения в этот день, – только декорации. Постарайтесь не концентрировать внимание на этих атрибутах. Просто проживайте 14 февраля как очередную дату. 

День святого Валентина совершенно не обязательно проводить в одиночестве дома. Можно отправиться в кинотеатр, музей, торговый центр, кафе. Главное, чтобы это не был ресторан со столиками на двоих, занятыми влюбленными парами. Хорошая идея – пойти на каток или в спортзал. Среди других людей чувство одиночества будет не таким острым и вы не будете концентрироваться на своих мыслях об отсутствии любимого человека. 

Можно пообщаться с пользователями сайтов знакомства. Но необходимо помнить, что по ту сторону экрана может находиться кто угодно. Нужно быть начеку, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Хорошим решением будет организация дня для себя. Можно заказать в ресторане или приготовить самостоятельно вкусную еду, принять ванну с маслами и пеной, включить приятную музыку. Полноценный отдых и расслабление помогут отключить грустные мысли.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Если у вас есть одинокие подруги или друзья, встретьтесь с ними. Можно устроить вечеринку у кого-то дома или отправиться в кафе.

Прежде всего важно проявлять любовь к себе, поэтому не занимайтесь самокопанием, укоряя себя за недостатки и обвиняя в неумении построить отношения. Во-первых, одиноких людей много. Во-вторых, не всегда человек счастлив в отношениях. Не нужно себя жалеть. Наоборот – найдите причины гордиться собой.

В День святого Валентина можно помечтать о том, какими вы бы хотели видеть романтические отношения, и записать на листе бумаги, какого партнера мечтали бы встретить. Не стоит излишне концентрироваться на том, что сейчас вы одни. Возможно, судьбоносная встреча произойдет уже завтра.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: праздники, торговый центр, кинотеатр, ресторан, любовь, вечеринка, отдых, интересное, кафе, День святого Валентина, встреча
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