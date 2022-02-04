Как пережить День святого Валентина, если вы без пары

В обществе существуют стереотипы, что одинокие люди несчастны и ущербны. Важно иметь свое личное мнение по этому поводу. Если вам комфортно одному, не нужно стыдиться этого, опираясь на мнение большинства. Важно помнить, что ваша жизнь – ваш выбор.

Если же вы мечтаете о романтических отношениях, но они пока не складываются и День святого Валентина – раздражитель, который заставляет вас рефлексировать и страдать, нужно попытаться поменять свое отношение к этому празднику.

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Во-первых, нужно осознать, что это всего лишь еще одно число календаря, а сердечки и Купидоны, которыми принято украшать помещения в этот день, – только декорации. Постарайтесь не концентрировать внимание на этих атрибутах. Просто проживайте 14 февраля как очередную дату.

День святого Валентина совершенно не обязательно проводить в одиночестве дома. Можно отправиться в кинотеатр, музей, торговый центр, кафе. Главное, чтобы это не был ресторан со столиками на двоих, занятыми влюбленными парами. Хорошая идея – пойти на каток или в спортзал. Среди других людей чувство одиночества будет не таким острым и вы не будете концентрироваться на своих мыслях об отсутствии любимого человека.

Можно пообщаться с пользователями сайтов знакомства. Но необходимо помнить, что по ту сторону экрана может находиться кто угодно. Нужно быть начеку, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Хорошим решением будет организация дня для себя. Можно заказать в ресторане или приготовить самостоятельно вкусную еду, принять ванну с маслами и пеной, включить приятную музыку. Полноценный отдых и расслабление помогут отключить грустные мысли.

Фото: depositphotos.com

Если у вас есть одинокие подруги или друзья, встретьтесь с ними. Можно устроить вечеринку у кого-то дома или отправиться в кафе.

Прежде всего важно проявлять любовь к себе, поэтому не занимайтесь самокопанием, укоряя себя за недостатки и обвиняя в неумении построить отношения. Во-первых, одиноких людей много. Во-вторых, не всегда человек счастлив в отношениях. Не нужно себя жалеть. Наоборот – найдите причины гордиться собой.

В День святого Валентина можно помечтать о том, какими вы бы хотели видеть романтические отношения, и записать на листе бумаги, какого партнера мечтали бы встретить. Не стоит излишне концентрироваться на том, что сейчас вы одни. Возможно, судьбоносная встреча произойдет уже завтра.