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Как повысить иммунитет взрослому человеку

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Эмоциональное состояние человека влияет на его иммунитет
Эмоциональное состояние человека влияет на его иммунитет
Фото: depositphotos.com

Естественные защитные силы организма можно повысить благодаря комплексному подходу к своему здоровью и образу жизни.

Для здоровья организма и укрепления иммунитета важно придерживаться правильного режима. Значительно повысить опорные свойства организма можно благодаря здоровому ночному сну. Для человека важно спать именно ночью.

Нерегулярный прерывистый сон приводит к дестабилизации гормональной системы. Соответственно, это создает дополнительную нагрузку на организм. Для крепкого иммунитета следует спать не менее семи часов в сутки. Важно помнить, что сон нельзя накопить. То есть спать минимум семь часов каждый день и 10 часов сегодня, а четыре завтра – не одно и то же. Особенно полезно спать при открытом окне, но нужно позаботиться о теплой постели, чтобы не допускать переохлаждения организма.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Занятия спортом повышают тонус и защитные силы. Нужно регулярно давать своему телу умеренные нагрузки. В то же время слишком интенсивные занятия спортом могут навредить, поскольку представляют собой стресс для организма.

Прогулки на свежем воздухе снижают риск возникновения сезонных простуд. Желательно каждый день выделять время для пребывания в парке или в лесу.

Укрепить иммунитет может также закаливание. Но приступать к нему нельзя, если вы чувствуете слабость или недомогание. Подвергать себя физиотерапевтическим процедурам следует с осторожностью. Например, если вы решили по утрам принимать контрастный душ, разница температур не должна быть слишком большой. Увеличивайте ее постепенно.

То же касается и обливаний. Начинайте совершать их водой комнатной температуры, постепенно снижая ее.

Иммунитет угнетают стрессы. И если невозможно полностью исключить их из жизни, стоит найти подходящие способы для выхода из этих состояний. Например, это может быть медитация или прием седативных препаратов. Но перед тем как практиковать эти методы, стоит проконсультироваться со специалистами. Если же ваша стрессоустойчивость минимальная, стоит обратиться к психологу, чтобы найти способы справиться со стрессом и исключить депрессивные состояния в будущем.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В холодное время года аккумулировать силы организма помогут полезные чаи, свежезамороженные и сезонные фрукты. Очень важно питаться правильно. Не следует включать в рацион слишком много жиров и продуктов, переполненных искусственными красителями, усилителями вкуса и консервантами.

Нужно отказаться от курения, распития алкогольных напитков. Эти вредные привычки отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему, нарушают тепловой баланс, замедляют обновление клеток организма, приводят к тромбозу.

Теги: спорт, здоровье, продукты, депрессия, курение, фрукты, медитация, психолог, иммунитет, сон
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