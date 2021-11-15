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Как выбрать межкомнатные двери: пять решительных преимуществ

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Оформление дверных полотен отличается лаконичным и уникальным подходом
Оформление дверных полотен отличается лаконичным и уникальным подходом
Фото: triodveri.ua

Как выбрать межкомнатные двери, минималистичные, согласно последним модным тенденциям, или надежные классические, но в современном исполнении, на многие годы?

Чтобы воплотились мечты о гармонии дизайна интерьера и стиля дверных полотен, а также достигли полного согласия цена изделия, его качество и оформление, не пропустите экспертные рекомендации от ТРИО ДВЕРИ. Они основаны на анализе продукции популярных брендов ASTORI и DOORIS, лидеров украинского рынка, пользующихся повышенным спросом у наших заказчиков.

Почему клиенты выбирают межкомнатные двери ASTORI? Пять решительных преимуществ

  1. Опыт и постоянный прогресс. Продукция компании с многолетним опытом применения инноваций для высокого качества своей продукции отвечает современным европейским стандартам.
     
  2. Всегда уникальный взгляд на моду и стиль. Межкомнатные двери ASTORI, с которыми можете ознакомиться на сайте https://triodveri.ua/ru/mezhkomnatnyie-dveri/, отвечают модным тенденциям современного мегаполиса. Модели коллекций выполнены в стилях хайтек, модерн, неоклассика и лофт. Производитель изготовливает практически любые нестандарты.
     
  3. Новые материалы и технологии. При стабильно надежной конструкции деревянных каркасов применяются новые материалы и покрытия для полотен, с накладками из МДФ и финишной отделкой качественными европейскими материалами. Есть различные варианты коробок и способов их установки.
     
  4. Неповторимые дизайнерские продукты. Поражает разнообразие конструкций дверей: с окрашенными полотнами, с покрытием или вставками из шпона экзотических пород дерева, с алюминиевым молдингом, с покрытием камнем, со стеклянным и зеркальным покрытием, в алюминиевом профиле, с легкой фрезеровкой. Новинка – скрытые двери со стеклом в алюминиевом профиле.
     
  5. Качественные двери в широком ценовом диапазоне. АСТОРИ производит надежные двери для широкого круга заказчиков, с учетом их эстетических вкусов и финансовых возможностей. Есть двери как для стандартного распашного открывания, так и в раздвижном исполнении или рото-системы.


Межкомнатные двери DOORIS – успешная конкуренция ведущим брендам

Фото: triodveri.ua
Фото: triodveri.ua


Пять уникальных достоинств

  1. Высокие технологии. Современные технологии сборки и применение качественных материалов воплощаются в надежных конструкциях межкомнатных дверей DOORIS, отвечающих последним стандартам. Продукция фабрики – богатая номенклатура шпонированных или окрашенных межкомнатных дверей, с каркасом из дерева, облицовкой МДФ и многослойными европейскими покрытиями.
     
  2. Изящная простота и неповторимость дизайна. Оформление дверных полотен отличается лаконичным и уникальным подходом, удивительные графические и цветовые оформления дверей отвечают самым изысканным эстетическим запросам.
     
  3. Коструктивное разнообразие. Применение шпона ценных пород дерева, новые цветовые решения окрашенных дверей с декоративной фрезеровкой, с алюминиевым молдингом, классические конструкции с четкими линиями стиля модерн, гармоничное сочетание дерева и вставок из цветного стекла или зеркал выделяют продукцию DOORIS среди конкурентов.
     
  4. Новые разработки и перспективные тенденции. Каждая новая линейка дверей – PRIMA, GLASS WOOD, ALU GRAFFITI – воплощение оригинального, но неизменно качественного продукта от молодого отечественного производителя.
     
  5. Доступная цена и надежность. Политика компании DOORIS – отвечать актуальным запросам и предоставить широкому кругу заказчиков качественную продукцию по доступной цене.

Хотите ближе познакомиться с межкомнатными дверями от Astori или Dooris и найти достойное вложение своим средствам при выборе дверей? Обратитесь за советом к нашим экспертам, спешите посетить салоны TRIO DVERI в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или Днепре.

Теги: дизайн, интерьер, стиль
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