Как выбрать межкомнатные двери: пять решительных преимуществ

Чтобы воплотились мечты о гармонии дизайна интерьера и стиля дверных полотен, а также достигли полного согласия цена изделия, его качество и оформление, не пропустите экспертные рекомендации от ТРИО ДВЕРИ. Они основаны на анализе продукции популярных брендов ASTORI и DOORIS, лидеров украинского рынка, пользующихся повышенным спросом у наших заказчиков.

Почему клиенты выбирают межкомнатные двери ASTORI? Пять решительных преимуществ

Опыт и постоянный прогресс. Продукция компании с многолетним опытом применения инноваций для высокого качества своей продукции отвечает современным европейским стандартам.

Всегда уникальный взгляд на моду и стиль. Межкомнатные двери ASTORI, с которыми можете ознакомиться на сайте https://triodveri.ua/ru/mezhkomnatnyie-dveri/, отвечают модным тенденциям современного мегаполиса. Модели коллекций выполнены в стилях хайтек, модерн, неоклассика и лофт. Производитель изготовливает практически любые нестандарты.

Новые материалы и технологии. При стабильно надежной конструкции деревянных каркасов применяются новые материалы и покрытия для полотен, с накладками из МДФ и финишной отделкой качественными европейскими материалами. Есть различные варианты коробок и способов их установки.

Неповторимые дизайнерские продукты. Поражает разнообразие конструкций дверей: с окрашенными полотнами, с покрытием или вставками из шпона экзотических пород дерева, с алюминиевым молдингом, с покрытием камнем, со стеклянным и зеркальным покрытием, в алюминиевом профиле, с легкой фрезеровкой. Новинка – скрытые двери со стеклом в алюминиевом профиле.

Качественные двери в широком ценовом диапазоне. АСТОРИ производит надежные двери для широкого круга заказчиков, с учетом их эстетических вкусов и финансовых возможностей. Есть двери как для стандартного распашного открывания, так и в раздвижном исполнении или рото-системы.







Межкомнатные двери DOORIS – успешная конкуренция ведущим брендам



Фото: triodveri.ua



Пять уникальных достоинств

Высокие технологии. Современные технологии сборки и применение качественных материалов воплощаются в надежных конструкциях межкомнатных дверей DOORIS, отвечающих последним стандартам. Продукция фабрики – богатая номенклатура шпонированных или окрашенных межкомнатных дверей, с каркасом из дерева, облицовкой МДФ и многослойными европейскими покрытиями.

Изящная простота и неповторимость дизайна. Оформление дверных полотен отличается лаконичным и уникальным подходом, удивительные графические и цветовые оформления дверей отвечают самым изысканным эстетическим запросам.

Коструктивное разнообразие. Применение шпона ценных пород дерева, новые цветовые решения окрашенных дверей с декоративной фрезеровкой, с алюминиевым молдингом, классические конструкции с четкими линиями стиля модерн, гармоничное сочетание дерева и вставок из цветного стекла или зеркал выделяют продукцию DOORIS среди конкурентов.

Новые разработки и перспективные тенденции. Каждая новая линейка дверей – PRIMA, GLASS WOOD, ALU GRAFFITI – воплощение оригинального, но неизменно качественного продукта от молодого отечественного производителя.

Доступная цена и надежность. Политика компании DOORIS – отвечать актуальным запросам и предоставить широкому кругу заказчиков качественную продукцию по доступной цене.

Хотите ближе познакомиться с межкомнатными дверями от Astori или Dooris и найти достойное вложение своим средствам при выборе дверей? Обратитесь за советом к нашим экспертам, спешите посетить салоны TRIO DVERI в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или Днепре.