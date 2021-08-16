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Mirson готовится к зиме со скидками на одеяла до 70%

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В Mirson рекомендуют не ждать до зимы и сейчас заняться выбором одеяла
В Mirson рекомендуют не ждать до зимы и сейчас заняться выбором одеяла
Фото: depositphotos.com

Украинская фабрика домашнего текстиля Mirson, учитывая свой многолетний опыт в пошиве одеял и других спальных принадлежностей, выпустила целый ряд новых и качественных изделий, и сейчас они доступны по сниженной цене. Стоит ли сейчас приобретать новенькое теплое одеяло или подождать морозов, решать исключительно вам, но сэкономить свои денежные ресурсы никогда не поздно.

Что предлагает украинский производитель

Если кратко – все. Компания не ориентируется на какой-то один сегмент покупателей или на один из материалов, а старается удовлетворить потребности любого гражданина Украины. Если говорить обо всех продуктах, то на официальном сайте компании вы найдете: одеяла, подушки, матрасы, наматрасники, постельное белье, простыни, наволочки и даже халаты. Количество наименований очень большое, что позволяет отдать предпочтение одному бренду. Вы можете оценить качество и при покупке точно знать, что вас ждет. Без лишних экспериментов и разочарований.

Одеяла по скидке

Сегодня предлагаем вам обратить внимание именно на одеяла, так как это не самый дешевый продукт, который покупается на долгие годы, а зима близко. Среди своей продукции компания Mirson выделяет следующие типы одеял:

  • пуховые;
  • бамбуковые;
  • антиаллергенные;
  • хлопковые;
  • шелковые;
  • с эвкалиптовым наполнителем и другие.

У каждого материала есть свои плюсы, которые достаточно подробно расписаны на сайте. Важно и то, что все они разделены не только по размерам, но и по теплоте. Вы сами сможете выбрать, что вам больше по душе – тяжелое и максимально теплое одеяло или легкое и максимально дышащее. Каждый из нас особенный. Количество наименований – сотни, более чем достаточно, чтобы насладиться не только качеством, но и цветом.

Особое внимание рекомендуем обратить на пуховые кассетные одеяла Mirson, которые по праву считаются одними из лучших на рынке Украины. Они выпускаются во всех размерах, разных расцветок, и среди них есть особо теплые изделия, которые способны согреть вас при любой температуре за окном. Все это возможно благодаря качественному современному наполнителю "50% био-пух".

Какой срок акции и невиданной щедрости мы, к сожалению, не знаем, поэтому рекомендуем не ждать лишний день, неделю или до зимы, а уже сейчас заняться выбором качественного изделия и купить одеяло для себя и своей семьи. К слову, это можно сделать прямо на сайте https://mirson.ua/odejala/.

Теги: зима, морозы, акции, покупки, постель
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