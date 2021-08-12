Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
Новости

Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бессонницу могут вызывать психологические и физиологические причины
Бессонницу могут вызывать психологические и физиологические причины
Фото: depositphotos.com

Чтобы быстрее уснуть ночью, необходимо пересмотреть свой распорядок дня.

Возможно, проблемы со сном связаны с нехваткой активности в светлое время суток. Обязательно включите в свой распорядок дня прогулки, занятия спортом. Лежа в постели, полезно провести своеобразную зарядку: сильно напрячь мышцы и постепенно их расслабить. Дышать следует через нос, сжав при этом пальцы ног и рук. Затем плавно расслабить их. На вдохе сжать ягодицы, втянуть живот и вытянуть руки вдоль тела.

Если же вы ведете слишком активный образ жизни или переживаете напряженный период, нужно научиться отвлекаться от проблем и пережитого за день. Перед сном можно принять ванну, выпить успокаивающий чай, например ромашковый или мятный, если нет противопоказаний к этим травам.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нужно отказаться от просмотра соцсетей, остросюжетных фильмов, диспутов и дебатов в вечернее время. Полезно прогуляться по парку, особенно такому, в котором есть водоем. Это поможет еще больше расслабиться. Если долго не удается уснуть, можно почитать книгу, где нет шокирующих сюжетных поворотов, или посмотреть репродукции живописи.

Перед сном можно заняться какой-то монотонной деятельностью. Например, сложить вещи в шкафу, вытереть пыль на всех поверхностях.

depositphotos_274161932_s-2019
depositphotos_274161932_s-2019

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ваше спальное место было комфортным. Лучше выбрать ортопедический матрац, постель из натуральных тканей. Шторы на окнах не должны пропускать свет с улицы. А помещение, в котором вы спите, нужно проветрить.

Самые распространенные причины развития бессонницы – повышенные эмоциональные переживания, вредные привычки, а также соматические и эндокринные заболевания. Если бессонницу не удается побороть самостоятельно, нужно обратиться к врачам.

Теги: здоровье, постель, сон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS