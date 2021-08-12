Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы

Возможно, проблемы со сном связаны с нехваткой активности в светлое время суток. Обязательно включите в свой распорядок дня прогулки, занятия спортом. Лежа в постели, полезно провести своеобразную зарядку: сильно напрячь мышцы и постепенно их расслабить. Дышать следует через нос, сжав при этом пальцы ног и рук. Затем плавно расслабить их. На вдохе сжать ягодицы, втянуть живот и вытянуть руки вдоль тела.

Если же вы ведете слишком активный образ жизни или переживаете напряженный период, нужно научиться отвлекаться от проблем и пережитого за день. Перед сном можно принять ванну, выпить успокаивающий чай, например ромашковый или мятный, если нет противопоказаний к этим травам.

Фото: depositphotos.com

Нужно отказаться от просмотра соцсетей, остросюжетных фильмов, диспутов и дебатов в вечернее время. Полезно прогуляться по парку, особенно такому, в котором есть водоем. Это поможет еще больше расслабиться. Если долго не удается уснуть, можно почитать книгу, где нет шокирующих сюжетных поворотов, или посмотреть репродукции живописи.

Перед сном можно заняться какой-то монотонной деятельностью. Например, сложить вещи в шкафу, вытереть пыль на всех поверхностях.

depositphotos_274161932_s-2019

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ваше спальное место было комфортным. Лучше выбрать ортопедический матрац, постель из натуральных тканей. Шторы на окнах не должны пропускать свет с улицы. А помещение, в котором вы спите, нужно проветрить.

Самые распространенные причины развития бессонницы – повышенные эмоциональные переживания, вредные привычки, а также соматические и эндокринные заболевания. Если бессонницу не удается побороть самостоятельно, нужно обратиться к врачам.