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На термальных источниках Арабатской Стрелки появились онлайн-веб-камеры

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Новые трансляции с веб-камер на горячих источниках Арабатской Стрелки уже доступны
Новые трансляции с веб-камер на горячих источниках Арабатской Стрелки уже доступны
Скриншот: Кирилловка.Укр / YouTube

Чтобы увеличить туристическую привлекательность Арабатской Стрелки и продлить курортный сезон, на одной из главных достопримечательностей юга Украины установили онлайн-веб-камеры. Теперь можно в прямом эфире убедиться, что на этом курорте Азовского моря комфортно купаться даже при отрицательных температурах за окном, сообщает Azov.UA.

На побережье Азовского моря в Украине, помимо пляжных рекреаций, есть и бальнеологические курортные зоны, основанные на подземных термальных водах и термальных источниках. Одним из таких регионов является прилегающая к Крыму Арабатская Стрелка, и в частности село Счастливцево.

Еще в советские времена во время поиска нефти и газа здесь были пробурены несколько скважин, которые дали термальную высокоминеральную йодо-бромную хлоридно-натриевую воду с высоким содержанием железа. Она поднимается из подземного озера глубиной около 1,5 км. Лечебная эффективность этой воды была доказана Украинским научно-исследовательским институтом медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины.

С учетом того, что большинство регионов Приазовья этим летом подверглось нашествию медуз, коллективы проекта Arabatka.ua и редакции Кирилловка.укр установили две новые трансляции для экономической поддержки туризма в приграничном регионе. От Счастливцево до украинского блок-поста – менее 20 км.

Новые трансляции с веб-камер на горячих источниках Арабатской стрелки доступны по ссылкам:

https://arabatka.ua/webcam/schastlivtsevo/spring/
https://arabatka.ua/webcam/schastlivtsevo/spring-vip/

Можно также посмотреть записи таймлапсов на YouTube-канале организаторов трансляции:

ВИДЕО
Видео: Кирилловка.Укр / YouTube

ВИДЕО
Видео: Кирилловка.Укр / YouTube

Ранее в рамках программы по популяризации курортов Приазовья коллектив редакции Кирилловка.Укр установил онлайн веб-камеру с видом на главную фотозону другого курорта Азовского моря – беседку "Бердянск", которую также называют ротондой.

Теги: туризм, курортный сезон, Бердянск, туристы, веб-камера, Арабатская стрелка, трансляция, курорт, Кирилловка
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