На термальных источниках Арабатской Стрелки появились онлайн-веб-камеры

Новые трансляции с веб-камер на горячих источниках Арабатской Стрелки уже доступны Скриншот: Кирилловка.Укр / YouTube

На побережье Азовского моря в Украине, помимо пляжных рекреаций, есть и бальнеологические курортные зоны, основанные на подземных термальных водах и термальных источниках. Одним из таких регионов является прилегающая к Крыму Арабатская Стрелка, и в частности село Счастливцево.

Еще в советские времена во время поиска нефти и газа здесь были пробурены несколько скважин, которые дали термальную высокоминеральную йодо-бромную хлоридно-натриевую воду с высоким содержанием железа. Она поднимается из подземного озера глубиной около 1,5 км. Лечебная эффективность этой воды была доказана Украинским научно-исследовательским институтом медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины.

С учетом того, что большинство регионов Приазовья этим летом подверглось нашествию медуз, коллективы проекта Arabatka.ua и редакции Кирилловка.укр установили две новые трансляции для экономической поддержки туризма в приграничном регионе. От Счастливцево до украинского блок-поста – менее 20 км.

Новые трансляции с веб-камер на горячих источниках Арабатской стрелки доступны по ссылкам:

https://arabatka.ua/webcam/schastlivtsevo/spring/

https://arabatka.ua/webcam/schastlivtsevo/spring-vip/

Можно также посмотреть записи таймлапсов на YouTube-канале организаторов трансляции:

ВИДЕО

Видео: Кирилловка.Укр / YouTube

ВИДЕО

Видео: Кирилловка.Укр / YouTube

Ранее в рамках программы по популяризации курортов Приазовья коллектив редакции Кирилловка.Укр установил онлайн веб-камеру с видом на главную фотозону другого курорта Азовского моря – беседку "Бердянск", которую также называют ротондой.