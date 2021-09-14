Оккупационные власти Крыма заявили о планах построить на западе полуострова новый курортный город

Крым посетили около 2 млн туристов с начала года Фото: depositphotos.com

"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тыс. жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади", – сказал он.

По словам Аксенова, в предполагаемом городе будет более 10 тыс. единиц номерного фонда. Он не уточнил, как собираются назвать город.

"Вице-премьер" российского правительства оккупированного Крыма Евгений Кабанов анонсировал появление нового курортного города на полуострове 10 сентября, писало "Крыминформ". По его словам, "за счет государства" к месту строительства города подведены коммуникации, а строить здания будут инвесторы.