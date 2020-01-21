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Праздник 21 января: Международный день объятий

В Международный день объятий по традиции можно обнимать не только близких, но и незнакомых людей.

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Считается, что во время объятий происходит обмен душевным теплом
Считается, что во время объятий происходит обмен душевным теплом
Фото: pixabay.com

21 января отмечается Международный день объятий. Этот праздник был основан в США в 1986 году – National Hugging Day (Национальный день объятий). В этот день принято обниматься со своими близкими, а также можно заключить в объятия незнакомого человека.

Кто являлся инициатором праздника, неизвестно, как и то, почему именно 21 января было назначено Днем объятий. Считается, что праздник происходит из студенческой среды. Поскольку можно было обнимать незнакомцев, это был один из быстрых способов познакомиться и наладить контакт.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В этот день молодые люди и девушки обнимали друг друга в знак проявления поддержки, гуманности, выражения человеческой солидарности. Такие объятия не несут интимного характера, они являются дружескими, выражающими открытость и единство общества, обмен душевным теплом.

21 января проводят различные акции и флешмобы, посвященные празднику. Их цель – благотворительность, психологическая поддержка людям, нуждающимся в ней, снятие стресса. Поскольку люди – существа социальные, всем важно ощущать что ты не один, и именно объятия помогают в этом, являются символом помощи и поддержки.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Медики подтверждают, что объятия способны улучшить эмоциональный фон. Они стимулируют центральную нервную систему, повышают уровень гемоглобина в крови, запускают определенные реакции в мозге, вследствие которых выделяются "гормоны счастья", в частности окситоцин. Человек во время объятий чувствует беспечность, легкую эйфорию, получает заряд положительной энергии. 

Допуская другого человека в пределы личного пространства, мы оказываемся, с одной стороны, беззащитными, но вместе с тем испытываем удовольствие от того, что рядом находится тот, кто вызывает доверие.

Теги: праздники, интересное, традиции, объятия, День объятий
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