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Преимущества и особенности выбора ортопедических подушек

При покупке изделия нужно ориентироваться на особенности сна
При покупке изделия нужно ориентироваться на особенности сна
Фото: e-matras.ua

От качества сна зависит восстанавливаемость организма и психоэмоциональное состояние человека. Регулярный недосып может привести к быстрой утомляемости в течение дня, а также более серьезным проблемам, включая апатию и депрессию. Важно, чтобы во время отдыха голова была в правильном положении. В противном случае возможна деформация позвоночника, как следствие – ухудшение кровоснабжения мозга, появление болей в шее, прогрессирование остеохондроза.

Всех этих проблем можно избежать, для этого достаточно купить ортопедическую подушку в магазине E-matras предварительно проконсультировавшись со специалистом. Это самый простой и эффективный способ профилактики и предотвращения болезней шеи. Сон на такой подушке абсолютно безвреден для организма. Ортопедические подушки часто назначают при комплексном лечении болезней позвоночника и шейного отдела.

В каких случаях использовать?

В каких случаях нужно задуматься о покупке ортопедической подушки:

  • нарушения сна; 
  • смещения позвонков и травмы шеи; 
  • шейный остеохондроз; 
  • периодические головные и регулярные боли в районе шеи; 
  • высокая напряженность мышц; 
  • миозит; 
  • вертебро-базилярная недостаточность. 

Полезный эффект подушки заключается в поддержании верхней части позвоночника во время отдыха в правильном положении. Это позволяет минимизировать нагрузку и снизить тонус мышц, а также обеспечить нормальное кровообращение.

Преимущества ортопедических изделий

Для таких подушек характерны следующие особенности и достоинства:

  • предотвращение деформирования позвоночника; 
  • минимизация болей в шее и качественное расслабление мышц; 
  • уменьшение клинических проявлений хронических заболеваний; 
  • улучшение кровоснабжения; 
  • антиаллергенные качества; 
  • минимизация храпа. 

Для производства изделий применяются плотные материалы, позволяющие сохранить форму и не деформирующиеся во время отдыха. Например, для латексных вариантов характерна долговечность и способность сохранения изначальной формы. Этот наполнитель применяется в изделиях малой и средней жесткости.

Особенности выбора

Для производства ортопедических подушек может использоваться пенополиуретан. Этот наполнитель характеризуется качественной поддержкой позвоночника и эффективным воздухообменом. Изделия с мемори-эффектом чувствительны к теплу тела человека и реагируют на давление, принимая необходимую форму при отдыхе и запоминая ее. Подушки с Memory Foam – идеальный вариант для гостиниц. Наполнитель с memory-эффектом считается самым долговечным материалом.

Если нужен более доступный вариант, выбирайте из полиэстеровых изделий. Для них характерна простота ухода и возможность регулировки высоты. Искусственный пух, как и остальные материалы полиэстеровой группы, относится к категории гипоаллергенных. Если важна эффективная поддержка шейного отдела, рекомендуем выбирать изделия с полистирольным наполнителем. Множество шариков полистирола равномерно распределяются внутри чехла.

В последнее время в продаже все чаще можно встретить подушки, наполненные гелем с охлаждающим эффектом. Этот наполнитель обеспечивает качественное распределение нагрузки и характеризуется микромассажным эффектом. Уникальная технология деформации жидкости обеспечивает охлаждение, делая сон более комфортным.

Несколько рекомендаций

При покупке изделия нужно ориентироваться на особенности сна. Если вы предпочитаете спать на боку, вам нужна более высокая подушка, чем при сне на спине. От выбора наполнителя зависят поддерживающие характеристики изделия, а также его возможность обеспечить необходимое положение позвоночника. Если вы используете мягкий матрас, ортопедическая подушка должна быть ниже, чем при сне на твердой поверхности.

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