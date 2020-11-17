Создание кирпичиков LEGO: почти детективная история

Компания LEGO сегодня является самым известным изготовителем конструкторов. В коллекцию входят наборы разной тематики, например: супергерои и роботы, транспорт, сельское хозяйство, городские истории, животные.

В 50-е конструкторы LEGO становятся самой известной и популярной игрушкой сначала на скандинавском, а затем и на европейском рынке Фото: panama.ua

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Каждая линейка имеет свою концепцию, четко сформулированную направленность и целевую возрастную аудиторию. Перед запуском определенного проекта новые предложения почти всегда включаются в популярную серию для предварительного тестирования.

Странные совпадения

История компании стартует в начале 30-х. Корпоративная легенда рассказывает нам о том, что основана она была в небольшом датском городке Биллунд плотником Оле Кирком Кристиансеном. Фактически это была столярная мастерская, в которой изготавливались стремянки, гладильные доски, табуретки, детские игрушки из дерева. Постепенно выпуск игрушек становится основным направлением деятельности, а большинство моделей придумывает не Оле, а его сын Готфрид. В 17 лет он становится активным участником семейного бизнеса.

Возможно, компания LEGO так и осталась бы скромным производителем деревянных моделей – кубиков, паровозиков, утюжков, лошадок-качалок, но в 1947 году она неожиданно изменила ассортимент и представила наборы для конструирования. Состояли эти комплекты из пластиковых строительных блоков, которые вызвали особый интерес. Но знаменитые кирпичики на самом деле придумал британец Хилари Фишер Пейдж, который никогда не был знаком с Оле и Готфридом и даже не подозревал, что его изобретение станет таким популярным. Родился он в Сарденстеде (Англия) и с детства придумывал оригинальные модели деревянных игрушек.

Отец Пейджа занимался торговлей пиломатериалами и охотно поддерживал увлечение сына. После окончания школы Фишер продолжил дела отца, а в начале 30-х открыл собственный бизнес – основал фирму Kiddicraft. Период старта (1932 год) у этих компаний совпадает. Пейдж, как и Оле, начал с деревянных моделей, но гораздо раньше понял, что возможности пластика значительно шире, и в 1936-м перешел на выпуск пластиковых игрушек с применением новой технологии – литья под давлением.

Неожиданная развязка

Через год Фишер основал фирму Bri-Plax и бренд British Plastic Toys Ltd, а в 1940-м запатентовал строительный куб. Такие блоки можно было складывать друг на друга и закреплять с помощью фиксаторов. После Второй мировой войны изобретатель получил патент на кирпич с шипами, а несколько позже на прорези и опорную плиту.

Под маркой Kiddicraft в 1947 году выпускаются строительные наборы для сборки. Новинка впервые была представлена на ярмарке Earl's. В этот период семейство Кристиансенов только задумывалось об изготовлении пластиковых игрушек. В том же 1947-м компания LEGO заказывает в Великобритании формовочную машину для литья под давлением. В качестве образца к ней прилагались кирпичики Пейджа, которые стали основой для датских конструкторов. Сначала их просто копировали, но со временем базовая модель была усовершенствована (ликвидированы боковые прорези, сглажены выступающие элементы).

В 50-е конструкторы LEGO становятся самой известной и популярной игрушкой сначала на скандинавском, а затем и на европейском рынке. Готфрид – богат и успешен. Он выкупает у братьев их доли, и теперь компания принадлежит только ему. А вот судьба Пейджа сложилась трагично – в 1957 году он покончил с собой из-за неудач в бизнесе. Только в начале 80-х LEGO официально приобрела права на использование строительных элементов этого изобретателя и выплатила в рамках досудебного разбирательства новым владельцам Hestair-Kiddicraft 45 тыс. британских фунтов.