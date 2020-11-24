Sustainable Beauty Awards назвала самые экологичные косметические бренды

Победители конкурса Sustainable Beauty Awards 2020 показали, как маленькие перемены могут снизить нагрузку на морскую экосистему и внести большой вклад в устойчивое развитие.

Органическая косметика теперь интересна не только веганам – покупатели хотят ухаживать за телом без вреда для здоровья и угрызений совести Фото: makeup.com.ua

Тенденция к ответственному потреблению захватывает индустрию красоты. Не последнюю роль в этом играет коронавирус – пандемия заставила задуматься об экологии даже тех, кто еще недавно насмехался над экоголиками. "Революция не разворачивается, когда появляются новые инструменты, но происходит тогда, когда общество принимает новые модели поведения", – об этом еще в 2015 году сказал консультант по социальным медиа Ричард Стейси.

Начало новой декады XXI века стало временем, определившим будущую деловую практику, новый подход к использованию природных ресурсов. Органическая косметика теперь интересна не только веганам – покупатели хотят ухаживать за телом без вреда для здоровья и угрызений совести.

Глобальная революция в бьюти-индустрии

Исследовательская, консалтинговая и обучающая компания Ecovia Intelligence предоставляет бизнес-аналитику предпринимателям в быстрорастущих этических отраслях и печется об их интересах на рынке. Конкурс Sustainable Beauty Awards – один из ее проектов. В нем участвуют только производители, удовлетворяющие потребности современного общества без ущерба для будущих поколений.

В 2020 году церемония награждения проходила онлайн. Победу одержали самые достойные бренды:

Новый устойчивый продукт – зубная паста NºZero O'right (Тайвань) со 100% биологическим составом. Производитель использовал возобновляемые ресурсы и уменьшил количество углерода, выбрасываемого в атмосферу.

Экологичный ингредиент в косметике – антиоксидант из листьев мате, этически полученный в тропических лесах Бразилии. Его открыли исследователи Actera Ingredients, обслуживающие динамично развивающиеся инди-бренды.

Экологичная упаковка – первая в истории аккредитованная, углеродно-нейтральная тара Carbon Positive британской компании Lush. Каждая 35-граммовая емкость связывает двуокись углерода в 33 раза больше своего веса, удаляя из атмосферы примерно 1,2 килограмма CO2. Связывание достигается за счет роста деревьев пробкового дуба, кора которых служит сырьем для упаковки косметики.

Лидеры в области устойчивого развития – AAK Personal Care (Швеция) и Lush. AAK создала цепочки поставок своих ингредиентов в Западной Африке, улучшив жизнь мелких землевладельцев. А Lush с момента основания использует этичные источники сырья, методы изготовления и способы управления отходами.

Несмотря на старания организаций, США остается чемпионом мира по производству пластиковых отходов – ежегодно на душу населения приходится 105 килограммов пластика. Согласно недавнему исследованию загрязнения прибрежных районов и информации Science Advances, в антирейтинге также лидирует Великобритания, Южная Корея, Германия.

Где купить органическую и веганскую косметику в Украине?

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