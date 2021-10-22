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Топ-5 характеристик качественных металлических входных дверей

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На внешний вид входных дверей в первую очередь влияет отделка полотна
На внешний вид входных дверей в первую очередь влияет отделка полотна
Фото: market-dveri.ua

Входные металлические двери защищают квартиру или дом от взлома, изолируют от сквозняков и холода, создают привлекательный вид. Выбирая изделие, определяют, будет ли оно выполнять эти задачи. Рассмотрим пять характеристик качественных металлических входных дверей.

Прочный материал полотна

Рабочая часть входных дверей для дома, квартиры или офиса будет крепкой, если она изготовлена из стали или сплава толщиной 1,4–2 мм. Более толстый лист металла делает полотно тяжелым и неудобным в эксплуатации. 

Основа бывает цельной или сваренной из нескольких фрагментов. Обшивка листовым металлом без швов прочнее, поскольку место стыковки может переломиться от удара.

Крепкая коробка и каркас

От качества опор коробки зависит, будут ли двери надежно зафиксированы в проеме. Каркас удерживает полотно и усиливает всю конструкцию. Наибольшую прочность входных дверей обеспечивает металлическая основа из гнутого профиля, поскольку он без швов. Две трубы – также крепкая конструкция. 

Для укрепления рабочего полотна устанавливают ребра жесткости и усилители для петель, расположенные вдоль или поперек. Они поддерживают форму двери и придают ей ударопрочность.

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Высокий уровень безопасности

Помимо толщины и качества полотна, обращают внимание на три элемента металлических входных дверей, влияющих на их защитные свойства:

  • Качественные замки – устанавливают один, два механизма или запирающую систему. Такие устройства прочно фиксируют дверное полотно. Оптимальными по цене и надежности считаются сувальдные замки, когда шесть или более пластин стыкуются и запирают двери. Их комбинация с цилиндровой системой повышает безопасность. Замки защищают бронированными накладками.    

  • Петли – наиболее уязвимая часть конструкции дверей. Применяют противосъемные штыри или выбирают модели с петлями скрытого монтажа.

  • Металлические наличники изолируют щель, заполненную монтажной пеной по периметру дверей. Они усложняют злоумышленникам доступ к крепежу. 

Герметичная изоляция

Защиту от шума и сквозняков обеспечивают: 

  • Наполнитель полотна – пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан. Такие материалы задерживают холод и звуки.

  • Уплотнитель. Высокую герметичность обеспечивают два контура изоляции. В более дорогих моделях применяют три контура: два расположены на полотне и один – на коробке.

  • Отделка дверей из МДФ снаружи и внутри также поглощает холод и звуки.  

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Привлекательный дизайн

На внешний вид входных дверей в первую очередь влияет отделка полотна. Дизайн его основы выполняют в трех видах:

  • Металл снаружи, МДФ-накладка со стороны жилого помещения или офиса. Декоративная изоляция украшает полотно и придает уют. 

  • Металл, облицованный полотнами МДФ с обеих сторон. Такой вариант выглядит привлекательно как с улицы, так и в помещении. 

  • Металлическая поверхность с обеих сторон каркаса. Такая модель чаще используется для офисов или подсобных помещений.

Применяют МДФ-накладки, облицованные ПВХ-пленкой с рисунком под древесину, однотонные или с декоративными решетками и стеклопакетами. Металлическую поверхность покрывают стойкими красками, которые не выгорают и не трескаются от перепадов температуры и влажности. 

Выбрать подходящую модель можно на сайтах компаний, реализующих входные двери. Специалисты сети магазинов "Маркет Двери" дают бесплатную консультацию о характеристиках представленных у них изделий в точках продаж, по телефону или через форму обратной связи на официальном сайте market-dveri.ua. 

Теги: дизайн, ремонт, квартира, дом
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