Яблочный Спас. Традиции и приметы праздника

В день Преображения Господня, или Яблочного Спаса, согласно традициям, можно узнать, какими будут предстоящие осень и зима.

19 августа отмечается Яблочный Спас. Это религиозный праздник, который также называется Преображение Господне. Само слово "Спас" происходит от имени Христа Спасителя.

В этот день, согласно Священному Писанию, ученики Иисуса Христа увидели перемены в его облике во время моления на горе Фавор. Тогда облик Иисуса-человека преобразился в божественное начало – всю его фигуру охватил божественный свет. Таким образом, соратники Иисуса увидели, какие перемены для человека несет его учение.

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В этот праздник в церкви традиционно несут яблоки, чтобы освятить их.

Это символизирует плоды, которые дают вера и духовное развитие.

Освящать можно не только яблоки, но и другие созревшие фрукты: сливы, груши, виноград.

Освящение плодов символизирует постоянно меняющуюся природу, переходящую от пробуждения к зрелости. Созревшие плоды – сладость познания Бога.

В этот день за семейным столом едят освященные яблоки, угощают ими, а также оставляют на могилах умерших родственников и подают эти плоды вместе с милостыней нуждающимся.

Считается, что на Преображение яблоки становятся райскими – особенно вкусными и целебными. До Яблочного Спаса не разрешалось есть эти плоды из молодого урожая, но к Преображению накрывали столы из блюд с добавлением яблок. Чаще всего пекли пироги с яблоками, при этом важно было, чтобы тесто было постным.

Фото: depositphotos.com

В этот день люди откладывали работу: уборку, шитье, тяжелый труд. Разрешалось только готовить еду и собирать урожай.

В народе существовали приметы о погоде, связанные с Яблочным Спасом. Если день был ясным, следовало ждать сухую осень и морозную зиму с метелями. Если дождливый – слякоть в холодное время года.

"Яблочный Спас – держи рукавицы про запас", – говорили в народе. 19 августа считали переходом от лета к зиме.