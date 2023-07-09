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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

500 дней войны, Залужному – 50, возвращение азовцев, кассетные боеприпасы, наезд на Луценко. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • 500 дней полномасштабной войны России против Украины, ситуацию на фронте и ракеты над Крымом;
  • 50-летний юбилей главнокомандующего силами обороны Украины Валерия Залужного;
  • возвращение в Украину бойцов полка "Азов", которые участвовали в обороне Мариуполя;
  • что будет на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе; 
  • решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов и реакцию на него в Европе;
  • новую социальную сеть и другие события недели в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Дмитрий Гордон, НАТО, вооружение, трансляция, война России против Украины, Василий Голованов
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