Блок России с Китаем, Путин-идиот, "мама Меркель" и КГБ, "позорище Шредер". Интервью Гордона с Веллером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью он говорил о войне России против Украины, о том, почему считает президента РФ Владимира Путина "идиотом", о российских агентах в Европе, в том числе о бывших немецких канцлерах Герхарде Шредере и Ангеле Меркель, о "социалистическом монстре", которым он считает Евросоюз, о развале России, о том, какое будущее ждет ее после Путина, а также о том, чем закончится война и какое будущее ждет Украину.

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота из Монголии в Бийск и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.

Веллер живет в Эстонии.