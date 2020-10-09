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Видео: Shuster online / YouTube

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

На телеканале "Украина" начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу будут говорить о том, могут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократических процедур, реально ли внедрить в Украине систему "социального рейтинга" и какие угрозы несет такая система, о борьбе с коррупцией и эффективности лечения пациентов с COVID-19 в стране. Среди гостей: вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, министр здравоохранения Максим Степанов, переболевший COVID-19 нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько, а также – по видеосвязи – болеющие коронавирусной инфекцией нардепы Кира Рудик ("Голос") и Яна Зинкевич ("Европейская солидарность").

 
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Теги: Иван Крулько, трансляция, Яна Зинкевич, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик, коронавирус
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