Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
На телеканале "Украина" начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу будут говорить о том, могут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократических процедур, реально ли внедрить в Украине систему "социального рейтинга" и какие угрозы несет такая система, о борьбе с коррупцией и эффективности лечения пациентов с COVID-19 в стране. Среди гостей: вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, министр здравоохранения Максим Степанов, переболевший COVID-19 нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько, а также – по видеосвязи – болеющие коронавирусной инфекцией нардепы Кира Рудик ("Голос") и Яна Зинкевич ("Европейская солидарность").
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