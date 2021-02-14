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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Драка с Шевченко, дочь Гагарина, Навальный, Сталин, Путин, Соловьев, чей Крым. Интервью Гордона со Сванидзе. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с российским журналистом, общественным деятелем Николаем Сванидзе. Программу записали по Skype, беседа продолжалась около часа. Во время интервью Сванидзе говорил о бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине, экс-президенте РФ Борисе Ельцине и общении с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, старшей дочери советского космонавта Юрия Гагарина Елене Гагариной, отношениях России и Украины и аннексии Крыма, российском телевидении и российских пропагандистах, в том числе Владимире Соловьеве, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и драке с российским журналистом Максимом Шевченко.

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Назван в честь деда – партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, дальнего родственника первой жены Сталина Екатерины Сванидзе. Во времена Сталина оба деда Сванидзе были репрессированы. 

В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета по специальности "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка".

С 1991 года работает на телевидении. В разные годы вел программы "Зеркало", "Подробности", "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" на "Пятом канале", телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Сейчас ведет программу "100 лет назад. Исторический календарь" на "России 24", а также программы "История в лицах" и "Тема дня за 60 секунд" на радиостанции "Серебряный дождь". 

В 1996–1997 года Сванидзе был заместителем председателя, а в 19971998 годах  председателем Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Сванидзе руководит Институтом массмедиа Российского государственного гуманитарного университета и возглавляет там кафедру журналистики. 

В 2005–2014 годах он был членом Общественной палаты Российской Федерации, с 2018 года – член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.  

Журналист выпустил несколько книг, в том числе "Медведев", которую написал в соавторстве с супругой Мариной Сванидзе. В основу книги легли беседы с бывшим президентом и бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Борис Ельцин, Алексей Навальный, Максим Шевченко, аннексия, Николай Сванидзе, Юрий Гагарин, отравление Навального
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