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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Александром Петрулевичем. Интервью записали вчера, оно продолжалось полтора часа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Петрулевич родился в 1962 году в Донецке. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах работал начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.

Теги: Дмитрий Гордон, Александр Петрулевич
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