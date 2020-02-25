Интервью с Николаем Гнатюком на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гнатюк родился в 1952 году в селе Немировка Хмельницкой области. После окончания школы поступил в Ровенский педагогический институт, где получил специальность учителя музыки. Позже занимался в студии Ленинградского мюзик-холла.

После успешных выступлений на международных конкурсах в конце 1970-х – начале 1980-х Гнатюк завоевал известность. Выступал вместе с ВИА "Мальвы", "Мрія", собственными коллективами "Бенефис" и "Праздник".

Свой первый альбом записал в 1980 году вместе с джаз-роковой группой "Кроссворд". Всего выпустил восемь альбомов. Среди самых известных композиций исполнителя – "Малиновый звон" и "Час рікою пливе".

Разведен. Есть сын Александр (1983).