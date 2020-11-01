ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как Сечин Путина обманул, могилы военнослужащих в украинских городах, идеи Бендукидзе. Интервью Бацман с Илларионовым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Беседу записали 27 октября, она продолжалась почти два часа. Во время беседы Илларионов говорил о местных выборах в Украине, о президенте Украины Владимире Зеленском, об опросе, который он инициировал в день выборов, об условиях, при которых Украина сможет вернуть часть Донбасса и Крым под свой контроль, об экономическом потенциале Украины и советах, которые давал украинским властям бывший грузинский министр по координации экономических реформ Каха Бендукидзе, о ситуации в Беларуси и России, президентских выборах в США, а также о том, как председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин обманул президента РФ Владимира Путина, и о проекте, который сейчас реализует в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.

Теги: Владимир Путин, выборы, экономика, Андрей Илларионов, реформы, Каха Бендукидзе, Игорь Сечин, Алеся Бацман, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери?
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери? G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS