ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Илларионов: При фразе: "Надо сделать Украину привлекательной для инвестиций" – говорят: "Инвестициям мешает война". Это перевод стрелок, и Израиль – лучший пример

Чтобы привлечь инвестиции в Украину, нужно реформировать правовую систему государства, а для этого, как советовал бывший грузинский министр по координации экономических реформ Каха Бендукидзе, пригласить лучших юристов из украинской диаспоры, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Илларионов: Бендукидзе говорил: "У Украины есть резерв, которого нет в других местах. Это украинцы, которые живут в Канаде, США и Британии"
Илларионов: Бендукидзе говорил: "У Украины есть резерв, которого нет в других местах. Это украинцы, которые живут в Канаде, США и Британии"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что Украина может добиться увеличения иностранных инвестиций, но для этого нужно реформировать несколько сфер, в первую очередь правовую систему, как советовал российский и грузинский предприниматель, бывший грузинский министр по координации экономических реформ Каха Бендукидзе. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое будет опубликовано сегодня вечером.

Бацман напомнила, что в интервью ей российский экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев сказал, что, если Украине удастся стать большим индустриальным придатком Европы, страна существенно ускорит свое экономическое развитие. "Моя концепция заключалась в том, что Украина должна стать европейской Мексикой", – заявил он. В первую очередь, по мнению Иноземцева, Украине нужно ориентироваться на Великобританию, которая покинула ЕС.

"Вообще-то, эту идею выдвинул шесть с половиной лет назад Каха Автандилович Бендукидзе – в марте 2014 года, выступая на чрезвычайном экономическом саммите здесь, в Киеве. Более того, он представлял презентацию, показывая транспортное плечо, логистику, инфраструктуру, которые обеспечат Украине наилучший доступ к европейским рынкам. Не только Великобритании, но и Германии, Польши, Италии и других стран. То есть автором этой идеи является Каха Бендукидзе", – отметил Илларионов.

По его словам, Бендукидзе не только озвучивал эту идею, но и предлагал пути, как ее реализовать.

"Что для этого нужно сделать? Нужно сделать Украину привлекательной для инвестиций. А что нужно сделать для того, чтобы Украина стала привлекательной для инвестиций – и украинских, и зарубежных? Здесь есть несколько необходимых шагов – то, что традиционно называется экономическими реформами, которые необходимо было сделать. Каха тогда агитировал за это, предлагал. К сожалению, это не было ни услышано, ни сделано. Но повестка дня остается той же", – убежден экономист.

Он подчеркнул, что тезис, будто во время войны нельзя добиться экономического развития, является ошибочным.

"Когда слышат [фразу]: "Надо сделать привлекательной для инвестиций", люди говорят: "Ага, инвестициям мешает война. Надо остановить войну". Это немножко перевод стрелок, изменение повестки дня. Не значит, что войну не надо останавливать, но в мире немало [противоположных] примеров. Израиль – самый лучший из них. Уровень безопасности там не является абсолютным, это не Швейцария, тем не менее огромный поток инвестиций шел, идет и будет идти в эту страну. Возникает вопрос: а почему в Израиль, который находится в таком тяжелом геополитическом положении, его территорию время от времени обстреливают ракетами, там происходят террористические акты и так далее, инвестиции идут? Кстати, рабочая сила в Израиле далеко не дешевая. Если мы начнем разбирать [причины], то выяснится, что одним из важнейших факторов является креативный потенциал того или иного населения. Здесь [у Украины] совпадает [с Израилем]", – отметил Илларионов.

Другим важным фактором, продолжил он, является верховенство права.

"Вот тут [к Украине] есть [вопросы]. Это ключевая вещь. Поднимая эту проблему, тот же Каха Автандилович Бендукидзе сделал предложение (оно прозвучало, еще раз скажу, в марте 2014 года) и оно не было реализовано. Он говорил, что проблема с правом – это фундаментальная проблема. Она, конечно, есть не только в Украине, но и в России, и во многих других постсоветских местах. Он говорил: "Что можно сделать? У Украины здесь есть реальный резерв, реальный актив, которого нет в других местах. У Украины есть запас людей, которые знают, что такое современное право – национальное и международное. Они, конечно, находятся не в Украине. Это украинцы, которые живут в Канаде, которые живут в США и Британии". [Надо] пригласить на несколько лет несколько сотен или тысяч украинцев с юридическим образованием и юридическим опытом работы в современных цивилизованных странах сюда, в Украину, сказать, что нужно создать не только на бумаге, не только в законодательстве, но и в практической деятельности новое понимание права. Это кардинальный перевод страны в единое правовое пространство с Европой", – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что этот шаг будет способствовать привлечению инвестиций в Украину и "ее реальной интеграции в европейское цивилизационное пространство, пространство первого мира".

"Ключевой фактор и для инвестиций, и для экономического роста, и для безопасности – это верховенство права, по которому Украина радикально отстает от первого мира, но этот отрыв может быть преодолен с помощью такого ресурса", – убежден эксперт.

Журналистка уточнила, как лучше использовать этих людей – назначать на определенные должности или привлекать в качестве советников, и напомнила, что после Революции достоинства некоторые представители украинской диаспоры получили высокие должности в Украине, но не всегда их работа была успешной.

"Да, мы видели эти примеры. В частности, и некоторых министров, которые оставили о себе очень негативную память. Но они были по другим направлениям, а в сфере права такого не было. Что сделал [один из авторов сингапурского экономического чуда] Ли Куан Ю в Сингапуре? Самое главное  в ключевых вопросах по некоторым темам высшей судебной инстанцией стал Лондон. Это было сознательное решение. Никакого телефонного права в принципе не могло быть, потому что все важнейшие вопросы переводились в Королевский суд в Лондон и никакая власть Сингапура, тот же Ли Куан Ю, ничего сделать не могли. Это то, что предлагал Каха для Украины. Я считаю, что, если Украина серьезно относится к своему выбору, к своему будущему и если украинское общество действительно хочет стать успешным, да, [надо поступить так же]. Это тот шанс, который у Украины есть. У России, я прямо скажу, шанса идти по этому пути нет", – высказал мнение экономист.

Он считает маловероятным, что такие реформы будут реализованы при нынешней украинской власти.

"Мы можем взять пример Грузии. Михаил Саакашвили первый раз был избран президентом в январе 2004 года. В июне 2004 года он встретился с Кахой Бендукидзе, и они обсудили, что надо делать. В ходе этой же встречи Саакашвили пригласил Бендукидзе стать министром. Бендукидзе, подумав пять минут, дал согласие. И буквально через два-три дня, забрав в России какие-то базовые вещи, он стал министром, начал реформы, и мы видим, что уже в 2005 году темпы экономического роста в Грузии поднялись, в 2006-м [еще больше] поднялись, стали осуществляться программы приватизации и так далее. Это происходит сразу. Здесь уместно использовать цитату [ливийского диктатора] Муаммара Каддафи, который "прославился" другими, не самими лучшими делами, но в этом смысле он был прав. Он в свое время говорил: "Если вы собираетесь делать реформы, их надо делать в первые шесть месяцев. Если вы не сделаете их в первые шесть месяцев, вы не сделаете их никогда". Кстати, это к вопросу о нынешней [украинской] администрации и можно ли чего-то от нее ожидать", – сказал Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00.

Бендукидзе родился в 1956 году в Тбилиси. С конца 1980-х по середину 2004 года он занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности был генеральным директором холдинга "Объединенные машиностроительные заводы". По приглашению Саакашвили в 2004 году вернулся в Грузию, где в 2004 году возглавлял министерство экономики, а в 2004–2008 годах был министром по координации экономических реформ.

В 2014 году Бендукидзе стал советником пятого президента Петра Порошенко. Он критиковал действия украинских властей. "Вы потеряли уже пять месяцев для реформ. Ваш парламент просто безумный! За последние месяцы успел напринимать законы, которые увеличивают и без того раздутый и невыполнимый бюджет. Например, в сфере образования. Запрет закрывать школы и решение поднять стипендии студентам. За какие деньги? Денег нет!" – сказал он в июле 2014 года.

Бендукидзе скончался в ноябре 2014 года в возрасте 58 лет от сердечной недостаточности.

Теги: Россия, Израиль, Грузия, Великобритания, Михаил Саакашвили, экономика, Андрей Илларионов, Муаммар Каддафи, диаспора, реформы, Каха Бендукидзе, Алеся Бацман, международное право
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
"Сама Пугачева, которая собирала стадионы, учит играть на пианино свою дочь". Галкин показал семейное видео
"Сама Пугачева, которая собирала стадионы, учит играть на пианино свою дочь". Галкин показал семейное видео
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS