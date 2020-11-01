Илларионов: При фразе: "Надо сделать Украину привлекательной для инвестиций" – говорят: "Инвестициям мешает война". Это перевод стрелок, и Израиль – лучший пример

Илларионов: Бендукидзе говорил: "У Украины есть резерв, которого нет в других местах. Это украинцы, которые живут в Канаде, США и Британии" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что Украина может добиться увеличения иностранных инвестиций, но для этого нужно реформировать несколько сфер, в первую очередь правовую систему, как советовал российский и грузинский предприниматель, бывший грузинский министр по координации экономических реформ Каха Бендукидзе. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое будет опубликовано сегодня вечером.

Бацман напомнила, что в интервью ей российский экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев сказал, что, если Украине удастся стать большим индустриальным придатком Европы, страна существенно ускорит свое экономическое развитие. "Моя концепция заключалась в том, что Украина должна стать европейской Мексикой", – заявил он. В первую очередь, по мнению Иноземцева, Украине нужно ориентироваться на Великобританию, которая покинула ЕС.

"Вообще-то, эту идею выдвинул шесть с половиной лет назад Каха Автандилович Бендукидзе – в марте 2014 года, выступая на чрезвычайном экономическом саммите здесь, в Киеве. Более того, он представлял презентацию, показывая транспортное плечо, логистику, инфраструктуру, которые обеспечат Украине наилучший доступ к европейским рынкам. Не только Великобритании, но и Германии, Польши, Италии и других стран. То есть автором этой идеи является Каха Бендукидзе", – отметил Илларионов.

По его словам, Бендукидзе не только озвучивал эту идею, но и предлагал пути, как ее реализовать.

"Что для этого нужно сделать? Нужно сделать Украину привлекательной для инвестиций. А что нужно сделать для того, чтобы Украина стала привлекательной для инвестиций – и украинских, и зарубежных? Здесь есть несколько необходимых шагов – то, что традиционно называется экономическими реформами, которые необходимо было сделать. Каха тогда агитировал за это, предлагал. К сожалению, это не было ни услышано, ни сделано. Но повестка дня остается той же", – убежден экономист.

Он подчеркнул, что тезис, будто во время войны нельзя добиться экономического развития, является ошибочным.

"Когда слышат [фразу]: "Надо сделать привлекательной для инвестиций", люди говорят: "Ага, инвестициям мешает война. Надо остановить войну". Это немножко перевод стрелок, изменение повестки дня. Не значит, что войну не надо останавливать, но в мире немало [противоположных] примеров. Израиль – самый лучший из них. Уровень безопасности там не является абсолютным, это не Швейцария, тем не менее огромный поток инвестиций шел, идет и будет идти в эту страну. Возникает вопрос: а почему в Израиль, который находится в таком тяжелом геополитическом положении, его территорию время от времени обстреливают ракетами, там происходят террористические акты и так далее, инвестиции идут? Кстати, рабочая сила в Израиле далеко не дешевая. Если мы начнем разбирать [причины], то выяснится, что одним из важнейших факторов является креативный потенциал того или иного населения. Здесь [у Украины] совпадает [с Израилем]", – отметил Илларионов.

Другим важным фактором, продолжил он, является верховенство права.

"Вот тут [к Украине] есть [вопросы]. Это ключевая вещь. Поднимая эту проблему, тот же Каха Автандилович Бендукидзе сделал предложение (оно прозвучало, еще раз скажу, в марте 2014 года) и оно не было реализовано. Он говорил, что проблема с правом – это фундаментальная проблема. Она, конечно, есть не только в Украине, но и в России, и во многих других постсоветских местах. Он говорил: "Что можно сделать? У Украины здесь есть реальный резерв, реальный актив, которого нет в других местах. У Украины есть запас людей, которые знают, что такое современное право – национальное и международное. Они, конечно, находятся не в Украине. Это украинцы, которые живут в Канаде, которые живут в США и Британии". [Надо] пригласить на несколько лет несколько сотен или тысяч украинцев с юридическим образованием и юридическим опытом работы в современных цивилизованных странах сюда, в Украину, сказать, что нужно создать не только на бумаге, не только в законодательстве, но и в практической деятельности новое понимание права. Это кардинальный перевод страны в единое правовое пространство с Европой", – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что этот шаг будет способствовать привлечению инвестиций в Украину и "ее реальной интеграции в европейское цивилизационное пространство, пространство первого мира".

"Ключевой фактор и для инвестиций, и для экономического роста, и для безопасности – это верховенство права, по которому Украина радикально отстает от первого мира, но этот отрыв может быть преодолен с помощью такого ресурса", – убежден эксперт.

Журналистка уточнила, как лучше использовать этих людей – назначать на определенные должности или привлекать в качестве советников, и напомнила, что после Революции достоинства некоторые представители украинской диаспоры получили высокие должности в Украине, но не всегда их работа была успешной.

"Да, мы видели эти примеры. В частности, и некоторых министров, которые оставили о себе очень негативную память. Но они были по другим направлениям, а в сфере права такого не было. Что сделал [один из авторов сингапурского экономического чуда] Ли Куан Ю в Сингапуре? Самое главное – в ключевых вопросах по некоторым темам высшей судебной инстанцией стал Лондон. Это было сознательное решение. Никакого телефонного права в принципе не могло быть, потому что все важнейшие вопросы переводились в Королевский суд в Лондон и никакая власть Сингапура, тот же Ли Куан Ю, ничего сделать не могли. Это то, что предлагал Каха для Украины. Я считаю, что, если Украина серьезно относится к своему выбору, к своему будущему и если украинское общество действительно хочет стать успешным, да, [надо поступить так же]. Это тот шанс, который у Украины есть. У России, я прямо скажу, шанса идти по этому пути нет", – высказал мнение экономист.

Он считает маловероятным, что такие реформы будут реализованы при нынешней украинской власти.

"Мы можем взять пример Грузии. Михаил Саакашвили первый раз был избран президентом в январе 2004 года. В июне 2004 года он встретился с Кахой Бендукидзе, и они обсудили, что надо делать. В ходе этой же встречи Саакашвили пригласил Бендукидзе стать министром. Бендукидзе, подумав пять минут, дал согласие. И буквально через два-три дня, забрав в России какие-то базовые вещи, он стал министром, начал реформы, и мы видим, что уже в 2005 году темпы экономического роста в Грузии поднялись, в 2006-м [еще больше] поднялись, стали осуществляться программы приватизации и так далее. Это происходит сразу. Здесь уместно использовать цитату [ливийского диктатора] Муаммара Каддафи, который "прославился" другими, не самими лучшими делами, но в этом смысле он был прав. Он в свое время говорил: "Если вы собираетесь делать реформы, их надо делать в первые шесть месяцев. Если вы не сделаете их в первые шесть месяцев, вы не сделаете их никогда". Кстати, это к вопросу о нынешней [украинской] администрации и можно ли чего-то от нее ожидать", – сказал Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00.

Бендукидзе родился в 1956 году в Тбилиси. С конца 1980-х по середину 2004 года он занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности был генеральным директором холдинга "Объединенные машиностроительные заводы". По приглашению Саакашвили в 2004 году вернулся в Грузию, где в 2004 году возглавлял министерство экономики, а в 2004–2008 годах был министром по координации экономических реформ.

В 2014 году Бендукидзе стал советником пятого президента Петра Порошенко. Он критиковал действия украинских властей. "Вы потеряли уже пять месяцев для реформ. Ваш парламент просто безумный! За последние месяцы успел напринимать законы, которые увеличивают и без того раздутый и невыполнимый бюджет. Например, в сфере образования. Запрет закрывать школы и решение поднять стипендии студентам. За какие деньги? Денег нет!" – сказал он в июле 2014 года.

Бендукидзе скончался в ноябре 2014 года в возрасте 58 лет от сердечной недостаточности.