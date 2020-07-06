Иноземцев: Украина должна стать европейской Мексикой

Иноземцев: Мне кажется, что Украине без Европы далеко не уйти Фото: Владислав Иноземцев / Facebook

Украина с экономической точки зрения должна стать европейской Мексикой. Такое мнение в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Моя концепция заключалась в том, что Украина должна стать европейской Мексикой. В том плане, что она должна стать огромным индустриальным придатком Европы на востоке и, таким образом, ускорить свое экономическое развитие", – сказал Иноземцев.

Он считает, что Украине будет сложно развиваться без сотрудничества с другими европейскими странами.

"Потому что, если мы посмотрим на успешный опыт экономик Азии в 1980-е, 1990-е, 2000-е годы, мы прекрасно видим, что ни одна из них не развивалась без мощной опоры на экспорт. То есть работать только на собственный рынок – значит развиваться очень медленно, очень неустойчиво и, в общем-то, не достигать тех результатов, которые достигаются, если вы находитесь в близкой связке с крупными экономиками. Поэтому мне кажется, что Украине без Европы далеко не уйти. И нынешний момент очень удачен для таких прорывных инициатив в аспекте сближения с Европой", – подчеркнул Иноземцев.

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7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. 16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

18 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью страны остается полноправное членство в ЕС.

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