Как умрет Путин, удар Украины по Севастополю, "агрессивный карлик" Медведев. Интервью Гордона с Каспаровым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Каспаров говорил о том, почему считает президента РФ Владимира Путина "преступником №1" и угрозой всему человечеству, о том, что, по его мнению, станет переломным моментом в войне между Россией и Украиной, о реакции Запада на российскую агрессию, заявлениях бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также о том, какое будущее ждет Путина и Россию.

"Путин умрет не в собственной постели от рук своего окружения. Украина похоронит Путина политически, а потом и физически", – считает политик.

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника, Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых – серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее".

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.