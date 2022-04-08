Капитуляция Путина, конфликт между ним и военными, раскол в Кремле. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главной темой интервью стала война России против Украины.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский рассказал, почему считал войну неизбежной, о целях президента РФ Владимира Путина и о том, когда война может закончиться, о конфликте между Путиным и генералами, влиянии санкций на Россию, а также прокомментировал последнее интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Sky News и внесение Гордона в российский реестр террористов и экстремистов.

"Если к утру Пескова не расстреляют, значит Москва будет усиленно добиваться переговоров и подписания соглашения", – сказал публицист.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.