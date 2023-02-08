Лаборатория ядов Путина, уничтожение России за два часа, окончание войны. Интервью Бацман со Швецом. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Швец говорил о:

президенте Путине, его изоляции и о том, чего он боится;

окружении Путина и о том, может ли оно его свергнуть;

войне России против Украины и о том, почему Путин просчитался, когда ее развязал;

рисках применения Путиным ядерного оружия;

том, реально ли денацифицировать, демилитаризировать и деимпериализировать Россию;

том, чем и когда может закончиться война России против Украины;

том, реально ли вступление Украины в НАТО и есть ли альтернативные союзы;

российской армии, "созданной для понтов";

шпионском скандале между США и Китаем и о том, влияет ли он на Украину.

"Если бы мне нужно было обратиться к Путину сейчас, почти через год после начала войны, я бы ему сказал: "Вы болван, Штюбинг!" – рассказал во время интервью Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний. Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано более 1,24 млн пользователей.