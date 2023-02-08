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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Лаборатория ядов Путина, уничтожение России за два часа, окончание войны. Интервью Бацман со Швецом. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с живущим в США бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Во время интервью Швец говорил о: 

  • президенте Путине, его изоляции и о том, чего он боится;
  • окружении Путина и о том, может ли оно его свергнуть; 
  • войне России против Украины и о том, почему Путин просчитался, когда ее развязал;
  • рисках применения Путиным ядерного оружия;
  • том, реально ли денацифицировать, демилитаризировать и деимпериализировать Россию;
  • том, чем и когда может закончиться война России против Украины;
  • том, реально ли вступление Украины в НАТО и есть ли альтернативные союзы;
  • российской армии, "созданной для понтов";
  • шпионском скандале между США и Китаем и о том, влияет ли он на Украину. 

"Если бы мне нужно было обратиться к Путину сейчас, почти через год после начала войны, я бы ему сказал: "Вы болван, Штюбинг!" – рассказал во время интервью Швец. 

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний. Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано более 1,24 млн пользователей. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Алеся Бацман, Юрий Швец, война России против Украины
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