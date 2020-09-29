"Лохматое золото", Березовский, Абрамович, жены для олигархов. Интервью Гордона с Листерманом. Трансляция

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Листерман родился в 1957 году в Киеве. Учился в Мордовском государственном университете на строительном факультете. В студенческие годы торговал жвачками, джинсами и пластинками. Позже работал горнолыжным инструктором, занимался различной коммерческой деятельностью.

В 1995 году был арестован и провел год в тюрьме за "незаконное использование краденых автомобилей".

С 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером.

В 2007 году фигурировал в куршевельском скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.

Выпустил две книги: "Как запутать олигарха" (2007) и "Как запутать Листермана. История одного предательства" (2009). Является прототипом нескольких персонажей фильмов и книг.