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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Муж-миллиардер, два стадиона мертвецов, российские убийцы, Собчак в ужасе, Шнуров. Интервью Гордона с Белоцерковской. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским блогером, медиаменеджером, автором кулинарных книг Вероникой (Никой) Белоцерковской.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белоцерковская говорила о нападении РФ на Украину, о преступлениях российских военных в Украине, об ответственности россиян за происходящее, о том, почему российские звезды поддерживают войну в Украине, о позиции российской телеведущей Ксении Собчак и российского музыканта Сергея Шнурова, а также о своем российском паспорте.

"При возможности я, конечно, буду менять свой российский паспорт. К этому я не хочу иметь вообще никакого отношения. Это даже не стыд, это нежелание быть соучастником", – сказала блогер.

Белоцерковская родилась в 1970 году в Одессе. Выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Училась в Ленинградском технологическом институте и на Высших режиссерских курсах.

В 1990-х Белоцерковская занималась рекламой, руководила рекламным агентством "Тренд Санкт-Петербург". Затем издавала несколько журналов, в том числе "Time Out Москва" и "Time Out Петербург".

Известность к Белоцерковской пришла благодаря кулинарному блогу, который она вела в LJ. Сейчас Белоцерковская развивает свой блог в Instagram, где у нее почти 1 млн подписчиков, выпускает кулинарные книги и руководит кулинарной школой Belonika et Chefs.

Белоцерковская живет во Франции.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержала Украину. В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. Ей грозит до 15 лет колонии.

Теги: Дмитрий Гордон, Ксения Собчак, Франция, российская агрессия, Сергей Шнуров, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
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