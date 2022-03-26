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Оборона Мариуполя, разрушения, жертвы среди мирного населения. Интервью Гордона с командиром полка "Азов" Прокопенко. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с командиром полка "Азов", Героем Украины Денисом Прокопенко (позывной Редис).

Главной темой интервью стала ситуация в городе Мариуполе Донецкой области, который защищает "Азов".

Прокопенко рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону об обороне Мариуполя, о том, как российские оккупанты совершают военные преступления и разрушают город, о его возможной деблокаде и жертвах среди мирных жителей.

"Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего. Рано или поздно произойдет деблокада", – сказал Прокопенко.

Прокопенко – выпускник факультета германской филологии Киевского национального лингвистического университета. Был участником Революции достоинства. С 2014 года принимает участие в боевых действия на Донбассе. 

В 2017 году стал командиром отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" (известного также как полк "Азов"). 

В марте 2022 года за мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Прокопенко присвоили звание Героя Украины.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, Герой Украины, война России против Украины, Денис Прокопенко
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