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Видео: Shuster online / YouTube

Почему в Украину до сих пор не завезли вакцину от COVID-19 и нужен ли стране закон о референдуме? "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

29 января в эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу будут обсудят, когда в Украине начнется кампания по вакцинации от COVID-19, и почему в страну до сих пор не завезли ни одной вакцины от COVID-19, поговорят о том, нужен ли стране закон о референдуме и смогут ли теперь украинцы решать общенациональные вопросы. Среди гостей: министр здравоохранения Украины Максим Степанов; глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили; первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук; лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко; один из разработчиков украинского "кандидата в вакцины" от COVID-19 Михаил Фаворов.

 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Украина, референдум, Михаил Саакашвили, вакцинация, Максим Степанов, Руслан Стефанчук, Свобода слова Савика Шустера, Михаил Фаворов
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