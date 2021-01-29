Почему в Украину до сих пор не завезли вакцину от COVID-19 и нужен ли стране закон о референдуме? "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
29 января в эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу будут обсудят, когда в Украине начнется кампания по вакцинации от COVID-19, и почему в страну до сих пор не завезли ни одной вакцины от COVID-19, поговорят о том, нужен ли стране закон о референдуме и смогут ли теперь украинцы решать общенациональные вопросы. Среди гостей: министр здравоохранения Украины Максим Степанов; глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили; первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук; лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко; один из разработчиков украинского "кандидата в вакцины" от COVID-19 Михаил Фаворов.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.