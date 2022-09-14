Путин, ракеты дальностью 300 км, самолеты F-16, катастрофа Кремля, конец войны. Интервью Гордона с Хербстом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью он говорил о:

вторжении российской армии в Украину и том, ожидал ли он такого наступления;

том, почему он считает, что Украина одержит победу в войне;

военной помощи Украине и том, получит ли она от западных стран современные самолеты и дальнобойные ракеты;

российском лобби в США;

президенте РФ Владимире Путине и том, нужно ли ему помогать "сохранять лицо";

распаде России.

"Путин уже обеспечил себе место в истории. Как дурак", – сказал во время интервью дипломат.

Хербст родился в Нью-Йорке в 1952 году. Степень бакалавра наук в области дипломатической службы получил в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета, а степень магистра искусств в области права и дипломатии – в Флетчеровской школе права и дипломатии при Университета Тафтса. Также учился в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Италии.

На дипломатическую службу поступил в 1979 году, в Госдепартаменте США проработал 31 год. В 2000–2003 годах был послом США в Узбекистане, в 2003–2006 годах – в Украине.

Сейчас Хербст является старшим директором Евразийского центра при Atlantic Council.