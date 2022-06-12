Путин — убийца, поминки Соловьева, обкуренный Дюжев, Моргенштерн, Безруков, Певцов, Симоньян. Интервью Гордона с Паниным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Алексей Панин рассказал об отношениях между россиянами и украинцами в Испании, об общении с беженцами и поддержке Украины, о том, как был уверен, что российский народ снесет власть, и разочаровании, когда этого не произошло, о том, почему россияне "искренне верят, что российская армия борется с фашистами", почему российские актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин и другие поддерживают агрессивную политику президента РФ Владимира Путина, о паре пропагандистов Маргарите Симоньян и Тиране Кеосаяне, поминках пропагандиста Владмира Соловьева, а также о том, какая участь может ждать Путина.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Звезда".

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.