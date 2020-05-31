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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Путин, Зеленский, Порошенко, Саакашвили. Интервью Гордона с Илларионовым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал программу с Илларионовым 28 мая по Skype. Во время записи программы говорили об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской, первом годе президентства Владимира Зеленского, бывшем президенте Грузии, главе украинского Исполнительного комитета реформ Михаиле Саакашвили, бывшем президенте Украины Петре Порошенко и президенте РФ Владимире Путине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Илларионов родился в 1961 году в городе Сестрорецке (это муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга). Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.

Теги: Дмитрий Гордон, Андрей Илларионов
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