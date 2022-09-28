Удар США по России, атака на Киев, отчаяние Путина, мобилизованные смертники, Залужный. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:
"Российские войска теряют по батальону в сутки, за 10 дней нет дивизии, – сказал во время интервью Жданов. – Первая волна мобилизованных [в РФ] – смертники. Они уже на фронте – их бросят в окопы, как в 1941 году".
Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.
Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.
В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.