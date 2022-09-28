Удар США по России, атака на Киев, отчаяние Путина, мобилизованные смертники, Залужный. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:

псевдореферендумах, проведенных оккупантами на захваченной территории Украины;

мобилизации, которую в РФ объявил президент страны Владимир Путин, и какие последствия она будет иметь в войне России против Украины;

риске применения Путиным ядерного оружия и о том, как мир может на это отреагировать;

возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией;

главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном.

"Российские войска теряют по батальону в сутки, за 10 дней нет дивизии, – сказал во время интервью Жданов. – Первая волна мобилизованных [в РФ] – смертники. Они уже на фронте – их бросят в окопы, как в 1941 году".

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище.

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.