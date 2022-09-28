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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Удар США по России, атака на Киев, отчаяние Путина, мобилизованные смертники, Залужный. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о:

  • псевдореферендумах, проведенных оккупантами на захваченной территории Украины;
  • мобилизации, которую в РФ объявил президент страны Владимир Путин, и какие последствия она будет иметь в войне России против Украины;
  • риске применения Путиным ядерного оружия и о том, как мир может на это отреагировать;
  • возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией;
  • главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном.

"Российские войска теряют по батальону в сутки, за 10 дней нет дивизии, – сказал во время интервью Жданов. – Первая волна мобилизованных [в РФ] – смертники. Они уже на фронте – их бросят в окопы, как в 1941 году". 

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. 

Служил в Германии в составе группы советских войск, затем – в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины. 

В звании полковника ушел в запас. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, ядерное оружие, референдум, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, Валерий Залужный
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