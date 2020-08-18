Устранение Путина, судьба Лукашенко, Хабаровск, Трамп или Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

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Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.