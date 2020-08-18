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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Устранение Путина, судьба Лукашенко, Хабаровск, Трамп или Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом. Программу записали 16 августа по Skype. Во время интервью Швец говорил о ситуации в Беларуси, кандидатах в президенты Беларуси и их возможной связи с Россией, о будущем действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, об отстранении Путина от власти и его будущем преемнике, о протестах в Хабаровске, коронавирусе, а также о вероятных кандидатах в президенты США Дональде Трампе и Джо Байдене.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Швец
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