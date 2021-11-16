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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война Коломойского с Ахметовым, избиение по заказу Януковича, обстрел офиса. Интервью Гордона с бизнесменом Кропачевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом Виталием Кропачевым.

Во время интервью Кропачев рассказал, действительно ли он был "хозяином Тореза", а сейчас является "угольным королем" Украины, о работе в шахте и гибели шахтеров на его глазах, о конфликте с сыном беглого президента Украины Виктора Януковича Александром и покушении на себя, о том, как в 2014 году боевики пытались склонить его на свою сторону, о переезде в Киев и о том, что произошло с его имуществом на оккупированной территории, о финансировании батальона "Шахтерск", войне между миллиардерами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, а также об энергетическом кризисе в Украине.

Кропачев родился в 1973 году в Торезе (сейчас – Чистяково) Донецкой области. Является собственником группы компаний "Укрдонинвест", одно из главных направлений деятельности предпринимателя  угольный бизнес. Кроме того, у Кропачева есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях.

В 2010 году был избран депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов.

В 2011 году на Кропачева было совершено покушение, которое бизнесмен связывал с попытками структур Александра Януковича отобрать у него бизнес.

Во времена президентства Петра Порошенко СМИ (в частности, "Экономическая правда") называли Кропачева "смотрящим" за государственными угольными активами" и указывали на его связи с окружением тогдашнего главы государства.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Александр Янукович, энергетика, шахты, Игорь Коломойский, Торез, батальон Шахтерск, война в Украине, война на Донбассе, Виталий Кропачев
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