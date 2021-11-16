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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен Кропачев: Все мои предприятия в ОРДО были национализированы, в мои квартиры и квартиры родни заехали сумасшедшие с автоматами

Кропачев: Все, что есть на той территории, все захвачено
Кропачев: Все, что есть на той территории, все захвачено
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Виталий Кропачев рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что потерял весь свой бизнес и имущество на оккупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области.

"Все предприятия личным указом [главаря боевиков "ДНР" в 2014–2018 годах Александра] Захарченко национализированы. Сразу. Из-за моей позиции. В мои квартиры, квартиры родни заехали сумасшедшие с автоматами и проживают там... Все полностью захвачено. Все, что есть на той территории, все захвачено", – сказал Кропачев.

Сейчас с семьей бизнесмен проживает в Киеве. По его словам, во время переезда они взяли с собой только самое необходимое, практически все осталось на оккупированной территории. 

"Вы представляете себе, что кто-то лежит на вашей кровати, кто-то моется в вашем душе, кто-то носит ваши костюмы? Какое ощущение у вас это вызывает?" – спросил Гордон.

Кропачев ответил, что на первом этапе это вызывало у него злобу.

"Просто злобу в отношении всего, что там происходит. Потом в любом случае человек успокаивается. Но все равно остается желание вернуться туда. Я не надеюсь на это... Но, как говорит моя мама, мне бы туда просто на могилки заехать к родными и близким и вернуться сюда... Я туда уже не поеду, однозначно не поеду", – сказал Кропачев.

Он уточнил, что не собирается переезжать на Донбасс, даже если Украина полностью вернет его под свой контроль. 

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Кропачев – основатель группы компаний "Укрдонинвест", одним из главных направлений деятельности предпринимателя является угольный бизнес. У Кропачева также есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. По данным издания Realist.online, до конфликта на Донбассе Кропачев был одним самых богатых бизнесменов Тореза Донецкой области, ему принадлежали многие предприятия, в том числе угольные компании-логисты "Снежноепогрузтранс" и "Торезпогрузтранс", а также Торезский завод наплавочных твердых сплавов.

После бегства за границу экс-президента Виктора Януковича с семьей Кропачев купил ряд угольных активов его сына Александра Януковича

Во времена президенства Петра Порошенко СМИ, в частности "Экономическая правда", называли Кропачева "смотрящим" за государственными угольными активами" и указывали на его связи с окружением тогдашнего главы государства.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Торез, в котором до оккупации, по данным Госстата (.zip), проживало около 57 тыс. человек, был захвачен боевиками в 2014 году, он до сих пор контролируется незаконными вооруженными группировками. В 2016 году Верховная Рада переименовала Торез в Чистяково

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Торез, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, Виталий Кропачев
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