ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев. Интервью Гордона с Венедиктовым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. Программу записали 2 июля по Skype. Во время интервью Венедиктов говорил о конституционном референдуме в России, о том, почему российский президент Владимир Путин решил обнулить свои сроки, и группах влияния в РФ, о российских агентах в украинской власти, о возможном наступлении России на Украину, о том, почему Путин уволил своего помощника, куратора украинского направления в Кремле Владислава Суркова, о президенте Украины Владимире Зеленском и главе его офиса Андрее Ермаке, о российском пропагандисте Владимире Соловьеве, президенте Беларуси Александре Лукашенко и том, устоит ли он перед Путиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Венедиктов родился в 1955 году в Москве. После окончания школы поступил на вечернее отделение исторического факультета Московского педагогического института, одновременно с учебой работал почтальоном. После окончания института в 1978 году в течение 20 лет преподавал историю в московской общеобразовательной школе.

В 1990 году начал сотрудничать с радиостанцией "Эхо Москвы". Вначале работал на должности обозревателя прессы и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В 1998 году был избран на пост главного редактора радиостанции. Холдинг "Газпром-Медиа" владеет 66% акций ЗАО "Эхо Москвы", остальное – у миноритариев, в том числе у Венедиктова (по некоторым данным, у него 18% акций).

Состоит в отдаленном родстве с российским музыкантом Андреем Макаревичем, они называют себя троюродными братьями.

Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Венедиктов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Венедиктов: Надеюсь, в течение ближайшей недели будет оптимистичный результат по части заключенных
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Венедиктов об обмене: Кажется, что Путин щелкнет пальцами, всех посадят на самолет и вывезут. Это не так. Потому что приходят силовики и говорят: они террористы
25 августа, 2019 18.00
Венедиктов: Все-таки надо признать, что у вас существует оппозиция, оппозиционные СМИ
ПОЛИТИКА
Венедиктов: Если Зеленский станет диктатором, нам хорошо. Потому что диктаторы могут разговаривать друг с другом G
21 августа, 2019 13.01
Венедиктов: Вина должна быть установлена начиная с того, кто сказал: "Видишь на радаре точку? Сноси ее"
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17
Венедиктов: Когда был сбит Boeing, я сказал: очевидно, что "Бук" наш, очевидно, что его дали по запросу сепаратистов. Обезьяна с гранатой G
20 августа, 2019 16.52
Вторжение России, обнуление Путина, Зеленский, Ермак, Лукашенко, Соловьев. Интервью Гордона с Венедиктовым. Трансляция / ГОРДОН  
Программа "В гостях у Дмитрия ГОРДОНА"
Алексей Венедиктов: Владимир Владимирович все правильно посчитал: погрозили-погрозили, а Крым останется российским. В учебниках истории будет написано: "Хрущев отдал Крым, а Путин вернул"
19 мая, 2014 11.45  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента Кравчук
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук G
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты?
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты? G
Владимир ПОПОВ
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS