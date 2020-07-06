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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Захват Мариуполя, Ахметов, Зеленский, "Азов", сын-офицер. Интервью Гордона с мэром Мариуполя Бойченко. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с мэром Мариуполя Донецкой области Вадимом Бойченко. Во время интервью Бойченко говорил о боевых действиях в Мариуполе в 2014 году и о том, почему город не захватили боевики "ДНР", об экологии, борьбе с коронавирусом, партии мэров, о президенте Украины Владимире Зеленском и бизнесмене Ринате Ахметове, о своем сыне – офицере Вооруженных сил Украины и о страхах. Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал программу с Бойченко 27 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Бойченко родился в 1977 году в Мариуполе. В 2001 году окончил Приазовский государственный технический университет, а в 2015-м – Донецкий национальный университет, также учился во французской бизнес-школе INSEAD.

Трудовую деятельность начал на комбинате "Азовсталь" в 1995 году машинистом. На предприятии проработал до 2010 года, ушел с должности начальника отдела транспортных цехов. В 2010–2013 годах работал в ООО "Метинвест Холдинг" на разных постах, в том числе начальником управления дирекции по персоналу. В 2012–2015 годах был топ-менеджером Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (заместителем генерального директора по развитию и директором по персоналу и социальным вопросам). 

В 2015 году Бойченко был избран мэром Мариуполя

На парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" (№5 в списке), но политсила не преодолела проходной барьер. 

Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, Вадим Бойченко
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